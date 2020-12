AC/DC sind nicht von australischer Chartspitze zu stürzen

„ …und dann hat der Virus zugeschlagen, also wurde nie weiter etwas besprochen. Aber wir würden es lieben wieder rauszugehen und zu spielen.“

Das AC/DC-Comeback ist in vollem Gange. Nachdem am 7. Oktober die neue Single „Shot In The Dark“ ihre Premiere feierte, gab die Band nun bekannt, dass ursprünglich sogar mehrere Konzerte gespielt werden sollten. Die Coronavirus-Pandemie zwang sie jedoch zur Umplanung. https://www.youtube.com/watch?v=4YrEdw3vzck&feature=emb_title In einem Interview mit dem Radiosender „Rock 100.5 Atlanta“ erklärte Bassist Cliff Williams jedoch, dass die Band weiterhin darauf hofft, nach dem Ende der Pandemie auf Tour gehen zu können: „Wir haben darüber gesprochen ein paar Shows zu spielen. Als wir zusammengekommen sind um ein Video zu drehen und ein bisschen zu proben, war das mit der Idee, ein…