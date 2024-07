Dieser Abend dürfte sogar die Vizemeisterschaft des VfB als schönsten Tag des Jahres in Stuttgart ablösen: AC/DC laden ein zu einem Fest auf der Cannstatter Wasen und 90.000 Menschen haben zugesagt.

Für die Band ist der Auftritt in Stuttgart Teil ihrer aktuellen „Power Up“-Tour, die schon im Vorfeld ein voller Erfolg war. Die Konzertagentur gab bekannt, dass binnen eines Tages 1,5 Millionen Tickets verkauft worden seien.

Nach dem letzten Konzertstopp Hockenheim heißt es jetzt also: Stuttgart, wo die Band am Mittwoch (17. Juli) ankam. Das zeigten sie ihren fünf Millionen Instagram Follower:innen:

Das insgesamt zehnte Mal spielen AC/DC in Stuttgart. Zum ersten Mal war die Band vor 47 Jahren zu Gast, damals im Gustav-Siegle-Haus.

„Stuttgart the lights are on you!“

Vermutlich waren alle diese Auftritte etwas Besonderes, vor allem für die anwesenden Fans, mit diesem Auftritt am Mittwoch (17. Juli) werden die Australier allerdings Geschichte schreiben.

Nach Veranstalterangaben sind rund 90.000 Tickets verkauft worden. Das größte Konzert, das jemals in Stuttgart stattgefunden hat. Zumindest sei diese Besucherzahl angemeldet und genehmigt.

Im Vergleich sind AC/DC jedenfalls einsame Spitze. Bei einem ähnlichen Event konnte Peter Maffay Anfang der Woche 20.000 Fans versammeln. Das Pink-Konzert in der MHP Arena Stuttgart am Freitag (19. Juli) wird voraussichtlich von ca. 40.000 Personen besucht. Der VfB Stuttgart zieht im Schnitt zu Heimspielen übrigens 55.000 Fans an.

Hilft Stuttgart 21?

Natürlich kann der Bahnhof dem potenziellen Verkehrschaos nicht entgegenwirken, er ist ja noch nicht fertig. Daher hat sich der Veranstalter ein Konzept überlegt, wie die Menschenmasse sicher und im besten Fall pünktlich an ihre Plätze kommen.

Aufgrund der großen Besucheranzahl wird ab 12 Uhr die Mercedesstraße zwischen der König-Karls-Brücke und der Talstraße in beiden Richtungen gesperrt.

Der Veranstalter rät, frühzeitig und vor allem mit öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen, die Fahrt mit dem Verkehrsbund Stuttgart (VVS) ist im Ticket enthalten. Schon ab 15 Uhr öffnet der Einlass.

Besucher und Besucherinnen die von außerhalb Anreisen, empfiehlt der Veranstalter auf „Park&Ride“ zurückzugreifen. An der Cannstatter Wasen gibt es keine Parkmöglichkeiten.