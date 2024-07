Bereits im Januar 2023 wurde publik, dass Madonna an einem Biopic arbeitet. Das Projekt wurde allerdings auf unbestimmt Zeit pausiert – und scheint nun wieder in Arbeit zu sein. Die Popsängerin teilte dazu ein Video auf ihrem Instagram-Account, in dem gleich mehrere Fotos von der 65-Jährigen an der Schreibmaschine zu sehen sind. Dabei gibt sie auch bereits einen Hinweis auf den Titel ihrer Biografie.

Madonna Biopic: „Who’s That Girl“

In der Fotoreihe posiert Madonna vor und mit einer Schreibmaschine. Auf dem Tisch befinden sich unzählige Blätter, die optisch wie ein Drehbuch erscheinen. Blickt man genauer hin, erkennt man auf einem Dokument, wie eine Linie den Titel „M Untitled“ durchstreicht und mit dem Namen „Who’s That Girl“ ersetzt. Der gleiche Titel wie Madonnas Film und Song aus dem Jahr 1987. Bei dem Film handelte es sich allerdings weniger um ein Biopic als eine Mischung aus Thriller und Komödie.

Die „Queen of Pop“ spielte darin die Rolle der Nikki Finn, die unschuldig vier Jahre im Gefängnis verbringen musste und bei ihrer Entlassung sich vornimmt, Rache zu nehmen. Dass es sich bei dem neuen Projekt dagegen um eine Verfilmung ihres Lebens handelt, teasert sie in der Bildunterschrift zum Clip an: „I Need A-lot of Bandz to make this………..OKAY 🍸💵🤑. (Story of my life)“. Zu deutsch: „Ich brauch viel Geld, um das zu machen…okay. (Die Geschichte meines Lebens)“. Das Drehbuch zum neuen Werk wurde von Madonna selbst geschrieben.

Madonnas Leben bekommt doch einen Film

Bereits 2023 stand ein Biopic über die „Like a Virgin“-Sängerin in Planung, der über Universal Pictures erscheinen sollte. Das Unternehmen gab jedoch anschließend bekannt, dass das Projekt gestrichen wurde. Ursprünglich hätte Madonna bei dem Film sowohl die Regie führen als auch das Drehbuch gemeinsam mit Diablo Cody und Erin Cressida Wilson verfassen sollen. Auch die Hauptrolle für den Film stand schon fest. Julia Garner war persönlich von Madonna auserwählt worden, die Popsängerin zu spielen, nachdem sie erfolgreich ein Gesangs- und Tanz-Bootcamp absolviert hatte. Laut Berichten von „Entertainment Weekly“ soll Julia Garner noch immer die Hauptrolle in „Who’s That Girl“ übernehmen.

