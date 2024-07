AC/DC befinden sich derzeit auf ihrer „PWR UP“-Tour. Dazu werden sie noch insgesamt fünf Konzerte in Deutschland geben. Der nächste Stopp hierzulande wird am Mittwoch (17. Juli) auf dem Cannstatter Wasen in Stuttgart sein. Alle wichtigen Infos zu der Show findet ihr hier.

Tickets

Die Konzertkarten für den AC/DC-Gig in Stuttgart sind bereits ausverkauft. Fans, die sich die Band 2024 noch live anschauen wollen, können allerdings noch Tickets über die Verkaufsplattform Eventim für die zwei Konzerte in Hannover (31. Juli & 4. August) für 152,85€ erwerben.

Einlass & Start

Konzertbesucher:innen können bereits ab 15 Uhr auf das Gelände der Cannstatter Wasen. Ab 17 Uhr heizt dann zunächst die Vorband The Pretty Reckless ein, bis sie dann um 20:30 Uhr von AC/DC abgelöst werden. Das Konzert endet voraussichtlich um 22:30 Uhr.

Anfahrt

Mercedesstraße 50

70372 Stuttgart

Mit den Öffentlichen Verkehrsmitteln:

Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln gibt es mehrere Möglichkeiten, zu den Cannstatter Wasen zu gelangen. So bringen einen die U11 bis „Cannstatter Wasen“ oder die U19 bis „NeckarPark“ in unmittelbare Nähe des Geländes. Außerdem bieten sich die U1, U2, U13 und U16 bis zur Haltestelle „Bad Cannstatt Wilhelmsplatz“ an. Wer lieber die Regional- oder S-Bahn nehmen möchte, kann eine der folgenden Linien: S1, S2, S3, RE90, MEX12, MEX13, MEX16, MEX18, MEX19 und MEX90 bis „Bahnhof Bad Cannstatt“ nehmen und von dort aus in wenigen Minuten zu Fuß zum Cannstatter Wasen gelangen.

Anfahrt mit Auto:

Besucher:innen, die mit dem Auto zum Konzertgelände fahren möchten, sollten beachten, dass sich auf dem Cannstatter Wasen keine Parkplätze befinden. Im Bereich des NeckarParks ist das Parken möglich, allerdings sind die Plätze begrenzt und kosten ganztägig 8€. Dementsprechend empfiehlt der Veranstalter auf „Park&Ride“ zurückzugreifen und innerhalb Stuttgart in öffentliche Verkehrsmittel umzusteigen. So bietet es sich bspw. an bis zum Flughafen Stuttgart zu fahren und von dort aus mit der S2 oder S3 bis „Bahnhof Bad Cannstatt“ zu fahren.

Setlist

AC/DC spielten zuletzt am Samstag (13. Juli) in Hockenheimring in Baden-Wittenberg. Dort sah die Setlist wie folgt aus:

If You Want Blood (You’ve Got It)

Back In Black

Demon Fire

Shot Down In Flames

Thunderstruck

Have A Drink On Me

Hells Bells

Shot In The Dark

Stiff Upper Lip

Shoot To Thrill

Sin City

Rock’n’Roll Train

Dirty Deeds Done Dirt Cheap

High Voltage

Riff Raff

You Shook Me All Night Long

Highway To Hell

Whole Lotta Rosie

Let There Be Rock

Zugabe:

T.N.T.

For Those About To Rock (We Salute You)

Wetter

Am Mittwoch (17. Juli) wird es wolkige 24 Grad am Mittag und hält sich so bis in den Abend hinein. Erst Nachts sinkt die Temperatur anschließend auf 20 Grad runter, bei klarem Himmel. Den ganzen Tag über liegt die Regenwahrscheinlichkeit dafür bei 0%.