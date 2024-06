Luxusuhrenhersteller Franck Muller feiert AC/DC mit einer Hommage an die Band in Form einer Uhr. Die Auflage besteht aus nur 100 Exemplaren, von der die eine Hälfte aus polierten Edelstein und die andere Hälfte aus schwarzem Titan bestehen soll. Falls Fans eine ergattern wollen, müssen sie dafür ganze 7000 Schweizer Pfund, also knapp 8300 Euro blechen. Nicht gerade wenig für ein Andenken an die Rocker, die immer so hemdsärmelig wirken wollen.

Luxusuhr mit „Rockstar-Charisma“

Der Uhrenhersteller beschreibt das Stück als eine „handwerkliche Präzession“ mit „Rockstar-Charisma“, die in einem „43 mm großen, tonneauförmigen Vanguard-Gehäuse mit einem Automatikwerk und einem Datumsfenster bei 6 Uhr untergebracht“ sei. In der Mitte des Zifferblattes steht „AC/DC“ in den charakteristischen Ziffern auf einem schallplattenähnlichen Untergrund – eine Ode an das Debütalbum der Rockband „High Voltage“ aus dem Jahr 1975. Eine von Gitarrensaiten inspirierte Prägung soll hinzukommend an Leadgitarrist Angus Young erinnern.

„Das Herzstück ist das AC/DC-Logo mit dem Schriftzug ‚50 Years‘, der das goldene Jubiläum der Band stilvoll feiert.“

Durch die Verpackung in einem Flight Case sollen die Live-Auftritte der Band aufgegriffen werden. Laut Angabe des Herstellers würde man die Uhr mit „dem Erbe der Rockmusik“ verbinden wollen.

Ob AC/DC selbst an dem Exemplar mitgearbeitet hat oder von der Hommage weiß, ist allerdings unklar. Schließlich werden die Uhren von Franck Muller eher von Hip-Hop-Stars des öfteren erwähnt. So taucht der Name der Marke in Texten von The Game, Nas, Li Uzi Vert, 50 Cent, Kodak Black und French Montana auf. Scheint aber in Hardrock-Kreisen weniger bekannt zu sein.