AC/DC-Video: Mit „Demon Fire“ im Feuertunnel

Das AC/DC-Musikvideo zu „Demon Fire” aus dem neuen Album „Power Up“ ist ein echtes Erlebnis: Als Pilot zischt man in POV-Perspektive im Sportschlitten durch eine Welt getunkt in blutrote Schatten.

Nach „Shot in The Dark“ ist dies das zweite Musikvideo des am 13. November veröffentlichten Albums „Power Up“. Weiterlesen Angus Young wählt sein überraschendes Lieblingsalbum von AC/DC

AC/DC: Demon Fire

„Power Up” erfolgreichstes Album in Deutschland 2020

Mit der Veröffentlichung der ersten Single „Shot In The Dark” im Oktober landeten AC/DC statt einem Schuss in die Dunkelheit einen Treffer ins Schwarze: Auch mit dem mittlerweile siebzehnten Studioalbum brechen sie schon jetzt Rekorde. So ist „Power Up“ das erfolgreichste Album, welches dieses Jahr in Deutschland veröffentlicht wurde.

AC/DC liefern zwölf brandneue Songs

Limitierte Ausgaben der LP gibt’s bei ausgewählten Händlern und im Online-Store der Band. „Power Up“ ist überdies auf allen digitalen Plattformen verfügbar.