AC/DC geben ihren Platz in den Charts so schnell nicht her und liefern kontinuierlich Nachschub. Nachdem die Band bereits 2020 mit ihrem neuen Album „Power Up“ (erwartungsgemäß) die Charts stürmte und noch immer anführt, legen sie nun mit stimmigen Bildmaterial nach. Am Mittwoch (13. Januar) veröffentlichten die Australier ihr neues Musikvideo zu „Realize“.

Empfehlung der Redaktion AC/DC: Angus Young kürt seine besten Songs

Auch wenn es so aussieht, dass Angus, Brian, Cliff, Phil und Stevie im Schwarz-Weiß-Video eine gemeinsame dynamische Performance ihres energiegeladenen neuen Stücks abliefern, waren sie tatsächlich nicht gemeinsam in einem Raum. Stattdessen waren die Musiker an verschiedenen Orten und spielten dort ihr Instrument. Habicht schnitt diese gekonnt zu einem zusammenhängenden Bild zusammen.

Im Endprodukt ist das Video-Puzzle als solches tatsächlich kaum noch zu erkennen, die Power von AC/DC ist jederzeit spürbar.

Mit ihrem siebzehnten Album, das natürlich ihrem Signature-Sound treu bleibt, landeten AC/DC in 18 Ländern auf Platz eins der Charts und ließen hierzulande auch Rammstein keine Chance, sie vom deutschen Spitzenplatz zu stoßen.