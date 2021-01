Nach Kritik: Lana Del Rey verteidigt ihre Aussagen über US-Präsident Trump

Lana Del Rey steht mal wieder im Kreuzfeuer der Kritik. Nachdem die Sängerin in der Vergangenheit mehrfach mit kontroversen Aussagen über Diversität und Feminismus für Kritik sorgte, sind es nun ihre Äußerungen über den amtierenden US-Präsidenten Donald Trump, die vielerorts für Unmut sorgten.

Del Rey hatte Trump im Interview mit „BBC“ erklärt, Trump habe ihrer Meinung nach nicht gewusst, dass er zu gewalttätigen Unruhen anstifte. Der Präsident leide an Größenwahn und sei „eine Reflexion des größten Problems unserer Welt“. Dabei handele es sich nicht um Kapitalismus, sondern um Narzissmus. „Der Wahnsinn von Trump … So schlimm es auch war, es musste wirklich passieren“, so die Musikerin. Empfehlung der Redaktion Schwarzenegger vergleicht Kapitol-Erstürmung mit Pogromen der Nazis 1938

Del Rey stellt klar

Nun legt Del Rey via Twitter nach. „Ich möchte nur kurz anmerken, dass das, was ich bei der BBC gemeint habe war, dass Trump so stark beeinträchtigt ist, dass er aufgrund seines erheblichen Mangels an Empathie möglicherweise nicht weiß, was er tut, und das die größten Probleme die Soziopathie und des Narzissmus in Amerika sind“, schreibt sie.

Just to take a moment to say that what I was describing w the bbc was that Trump is so significantly impaired that he may not know what he was doing due to his significant lack of empathy and the wider ranging problem is the issue of sociopathy and narcissism in America. — Lana Del Rey (@LanaDelRey) January 12, 2021

Kritik an der Presse

In einem zweiten Tweet kritisiert sie die Berichterstattung der Presse über ihre Aussagen: „Ich sage es noch einmal, ich schätze es nicht, dass die größeren Magazine meine gut gemeinten und, ob ihr es glaubt oder nicht, liberalen Kommentare aus dem Zusammenhang reißen. Das ist eigentlich das, worüber ich ziemlich oft singe. Es ist das, wofür ich verurteilt wurde, weil ich es gesagt habe. Ihr könnt euch das gesamte Interview anhören.“

I’ll say it again I don’t appreciate the larger magazines taking my well-intentioned and believe it or not liberal comments out of context. It’s actually what I sing about quite often. It’s what I’ve been condemned for saying. You can listen to the entire interview. — Lana Del Rey (@LanaDelRey) January 12, 2021

Neues Album

Del Rey veröffentlicht am 16. März 2021 ihr neues Album „Chemtrails Over The Country Club“. Der Titeltrack dazu ist bereits am 12. Januar 2021 erschienen.