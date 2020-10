AC/DC: Angus spielte todkrankem Malcolm Young Rolling-Stones-Platten vor

Im Interview plauderte der 72-Jährige über seine aktuelle Stimmung, was die anderen Band-Mitglieder so treiben, Live-Musik und seinen absoluten Lieblingssong.

Wie so viele Künstler*innen momentan vermisst es Brian Johnson auf der Bühne zu stehen. Dem 72-Jährigen fehlen die Live-Auftritte seiner Band AC/DC und die dazugehörige Atmosphäre. Dies verriet der Brite im Gespräch mit Joe Walsh für „Joe Walsh’s Old Fashioned Rock N‘ Roll Radio Show“. Er sei noch immer „verbarrikadiert in seinem Zuhause“ aufgrund der aktuellen Lage, sei aber selbst gesund. Auf die Frage, wie er sonst mit der Corona-Pandemie umgeht, sagt Johnson: „Ich denke, es hat dazu geführt, dass wir realisieren, wie viel wir für selbstverständlich genommen haben. Wenn du auf einen Gig oder so gegangen bist und jemanden…