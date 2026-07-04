Selena Gomez, Lena Dunham und Sombr feiern Taylor Swifts und Travis Kelces Hochzeit

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Taylor Swifts Mega-Hochzeit mit Travis Kelce ist das heißeste Ereignis des Sommers – und jetzt wissen wir endlich, wer zu den Glücklichen gehörte, die am 3. Juli in den Madison Square Garden eingeladen waren.

Wenig überraschend war das Spektakel vollgepackt mit Musikerinnen und Musikern aller Art: von Swifts engen Kollaborateuren Jack Antonoff und Aaron Dessner bis zu befreundeten Größen der Branche wie Ed Sheeran, Selena Gomez, Paramore-Sängerin Hayley Williams und den Haim-Schwestern. Auch Sombr, den die Superstar-Braut zuletzt lautstark unterstützt hat, war gekommen, um Swift zu feiern.

Einige ihrer engsten Freundinnen und Freunde waren ebenfalls vor Ort: Abigail Andersen, Ashley Avignone, Gigi Hadid, Lena Dunham und Zoë Kravitz. Karlie Kloss erschien mit ihrem Mann Joshua Kushner – eine Überraschung, nachdem Gerüchte über einen Zerwürfnis zwischen ihr und Swift die Runde gemacht hatten.

Country-Wurzeln nicht vergessen

Dass der Popstar seine Country-Wurzeln nicht vergessen hat, zeigte die Gästeliste ebenfalls: Brad Paisley, Miranda Lambert, Kelsea Ballerini, Rascal-Flatts-Gitarrist Joe Don Rooney und Maren Morris fanden den Weg zur großen Feier.

Weitere Musikerinnen und Musiker im Saal: Ellie Goulding, die eigens aus London angereist war, Camila Cabello, Machine Gun Kelly, die Chainsmokers, Lucy Dacus und Benson Boone. Graham Norton, der bekanntlich in Swifts Musikvideo zu „Opalite“ zu sehen war, mischte sich ebenfalls unter die Gäste.

Jenseits der Musikbranche lud Swift auch Prominente ein, mit denen sie sich im Laufe der Jahre angefreundet hat – darunter Mariska Hargitay aus „Law & Order: SVU“. Dakota Johnson, Julianne Moore, Ethan Hawke, Hugh Grant, Jason Sudeikis, Charlie Day und Jessica Chastain sorgten für zusätzliches A-List-Flair. „Golden Globes“-Moderatorin Nikki Glaser, seit Langem ein bekennender Swift-Fan, ergatterte ebenfalls eine Einladung, ebenso wie „Tonight Show“-Host Jimmy Fallon. „Saturday Night Live“-Star Marcello Hernández kam mit seiner Freundin Ana Amelia Batlle.

Kelces Seite der Feier

Auf Kelces Seite des Ganges saßen naturgemäß zahlreiche Sportler, darunter seine Kansas-City-Chiefs-Teamkollegen und Cheftrainer Andy Reid. Auch andere NFL-Spieler waren vertreten, etwa LA-Rams-Quarterback Matthew Stafford. Kelce brachte zudem die Sportkommentatoren Erin Andrews und Greg Olsen mit, beide selbst ehemalige NFL-Profis. Abby Wambach, in Begleitung ihrer Frau Glennon Doyle, vertrat den Fußball, während NFL-Commissioner Roger Goodell die Festivitäten bereicherte.

So prominent die Gästeliste auch war – einige Eingeladene mussten absagen. Harry Styles, einst Swifts Muse und derzeit Verlobter von Kravitz, konnte nicht kommen, weil er seine „Together, Together“-Tour fortsetzt, wie „Variety“ berichtete. Prinz William hatte im Mai noch Andeutungen gemacht, eine Einladung zu erhoffen, tauchte stattdessen aber überraschend in Kelces Podcast „New Heights“ auf.

Der Hochzeit am Freitagabend war am Donnerstag ein deutlich kleineres Probeessen vorausgegangen. Daran nahmen Antonoff, Dunham, Hadid, Cooper und viele von Swifts engsten Vertrauten teil, darunter auch Andersen.