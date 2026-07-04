Taylor Swift und Travis Kelce haben geheiratet!

The The: Matt Johnson im Interview – ist Deutschland der 51. Staat der USA?

Hans Zimmer im Interview: „Hassenswerte Musik zu schreiben, auch das ist mein Privileg“

Speak now or forever hold your peace: Taylor Swift und Travis Kelce sind verheiratet! Die Singer-Songwriterin und der Kansas-City-Chiefs-Spieler haben am 3. Juli 2026 im Madison Square Garden in New York City geheiratet, wie ROLLING STONE bestätigt hat.

Das Paar hatte weder Brautjungfern noch Trauzeugen im klassischen Sinne. Stattdessen übernahm Swifts Bruder Austin Swift die Rolle des „Man of Honor“ und Jason Kelce fungierte als Best Man. Die Zeremonie wurde von Adam Sandler geleitet.

Sowohl Swift, 36, als auch Kelce trugen Hochzeits-Looks, die Jonathan Anderson für Christian Dior Haute Couture entworfen hatte.

Prominente Gästeliste

Wenig überraschend war das Spektakel gespickt mit Musikerinnen und Musikern – von Swifts engen Kollaborateuren Jack Antonoff und Aaron Dessner bis hin zu Freunden aus der Musikbranche wie Ed Sheeran, Selena Gomez, den Haim-Schwestern, Sombr, Brad Paisley, Miranda Lambert, Kelsea Ballerini, Rascal-Flatts-Gitarrist Joe Don Rooney und Maren Morris.

Auch einige von Swifts engsten Freundinnen waren dabei, darunter Abigail Andersen, Ashley Avignone, Gigi Hadid, Lena Dunham und Zoë Kravitz. Karlie Kloss erschien mit ihrem Mann Joshua Kushner – eine Überraschung angesichts der Gerüchte über einen Zerwürfnis zwischen ihr und Swift.

Jenseits der Musikwelt lud Swift auch Prominente ein, mit denen sie sich im Laufe der Jahre angefreundet hat, darunter Marisa Hargitay aus „Law & Order: SVU“. Dakota Johnson, Julianne Moore, Ethan Hawke, Hugh Grant, Jason Sudeikis, Charlie Day und Jessica Chastain sorgten für weiteren A-List-Glamour. „Golden Globes“-Moderatorin Nikki Glaser, seit Langem ein Swift-Fan, erhielt ebenfalls eine Einladung, ebenso wie „Tonight Show“-Host Jimmy Fallon.

Kelces Seite der Kirche

Auf Kelces Seite saßen naturgemäß zahlreiche Sportler, darunter seine Kansas-City-Chiefs-Teamkollegen und Cheftrainer Andy Reid. Auch andere NFL-Spieler waren vertreten, etwa LA-Rams-Quarterback Matthew Stafford. Kelce brachte zudem die Sportmoderatoren Erin Andrews und Greg Olsen mit, die beide selbst ehemalige NFL-Profis sind. Abby Wambach, die mit ihrer Frau Glennon Doyle erschien, vertrat den Fußball, während NFL-Commissioner Roger Goodell die Feierlichkeiten bereicherte.

In den vergangenen Monaten rankten sich Spekulationen um Ort, Gästeliste und mehr. Die „New York Times“ berichtete, dass das Paar am Donnerstag, dem 2. Juli, „ein intimes Beisammensein mit rund 100 Personen“ ausrichten und am darauffolgenden Tag eine größere Feier mit „etwa 1.000 Gästen“ veranstalten wolle – unter Berufung auf „einen Vertreter der Unterhaltungsbranche und eine weitere Person mit Kenntnissen der Angelegenheit“.

Amtrak-Polizisten, die für die Penn Station zuständig sind, die sich direkt unter dem MSG befindet, bestätigten der Zeitung, ihnen sei gesagt worden, „am Wochenende des 4. Juli eine Swift-Hochzeit zu erwarten“. NYPD-Beamte teilten zudem dem Branchenblatt „Variety“ mit, sie seien „über einen möglichen Ansturm von Taylor-Swift-Fans, Paparazzi und Schaulustigen“ rund um die Venue am 3. Juli informiert worden. Die „Times“ berichtete außerdem, dass für die umliegenden Straßen eine Sperrung vom 2. Juli bis Mittag des 4. Juli beantragt worden sei – was den Verkehr über das lange Wochenende zum Unabhängigkeitstag erheblich beeinträchtigte.

Vom Podcast zur Hochzeit

Das Paar, das sich 2023 kennenlernte, gab seine Verlobung vergangenen August über die sozialen Medien bekannt. Swift scherzte dabei: „Eure Englischlehrerin und euer Sportlehrer heiraten.“

Swift verriet, dass sie auf den Kansas-City-Chiefs-Spieler aufmerksam wurde, als er sie auf seinem Podcast „New Heights“ auf „herzige“ Weise erwähnte. „Ich fand das verdammt cool“, sagte sie 2023 in einem seltenen Interview mit dem Magazin „Time“. „Kurz danach haben wir angefangen, uns zu treffen. Wir hatten also tatsächlich eine ganze Weile, in der niemand davon wusste, und dafür bin ich dankbar – weil wir so die Chance hatten, uns wirklich kennenzulernen.“

2024 betrat Kelce während des „The Tortured Poets Department“-Segments der „Eras“-Tour die Bühne im Wembley Stadium. Swift ihrerseits besuchte mehrere seiner Spiele mit den Chiefs, darunter den Super Bowl 2024 und 2025 (die Chiefs gewannen 2024).

Eine Romanze wie im Film

Swift hat ihre Romanze als etwas beschrieben, das sich anfühlt wie direkt aus einem Film. „Es fühlte sich eher so an, als wäre ich in einem John-Hughes-Film der Achtziger, und er stand vor meinem Fenster mit einer Musikbox und sagte einfach: ‚Ich möchte dich daten’“, erzählte sie in „New Heights“, als sie ihr zwölftes Album „The Life of a Showgirl“ ankündigte. „Das ist so ungefähr das, worüber ich Songs geschrieben habe und mir gewünscht habe, dass es mir passiert, seit ich ein Teenager war.“

„Wenn ich sage, es war so organisch – wir haben uns einfach ineinander verliebt, nur aufgrund der Menschen, mit denen wir zusammen in einem Raum saßen. Wir sind zwei lebenslustige Menschen, die die Werte haben, jeden so zu schätzen, wie er ist. Diese Werte teilen wir. Und dann hat es einfach abgehoben wie die Hölle“, sagte Kelce gegenüber „GQ“.