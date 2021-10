Adele: Dies ist das Veröffentlichungsdatum von „30“

Das Veröffentlichungsdatum von „30“, dem neuen Album von Adele, steht fest: „30“ erscheint am 19. November 2021. Das verkündete die Sängerin auf Twitter. Es ist ihre erste Platte seit sechs Jahren. Ein Teaser zur Vorabsingle „Easy On Me“ ist bereits draußen.

In ihrem Posting erklärt Adele, dass sie nach turbulenten Jahren endlich die Kraft und „den Frieden“ gefunden habe, ein neues Werk in Angriff zu nehmen: „It was my ride or die.“ Sie erzählt davon, wie sie ihr Haus nicht mehr verlassen wollte, der Mut sie verließ – und wie ein „Freund“, anscheinend ihre neue Liebe, sie wieder aufgebaut habe.

Adele auf Twitter: