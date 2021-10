Adele: Teaser von â€žEasy On Meâ€œ auf Instagram

Sechs Jahre nach ihrem letzten Album „25“, bahnt sich langsam aber sicher ein neues an. Gerüchten zufolge könnte dieses den Titel „30“ tragen und soll bald veröffentlicht werden.

Die neue Single „Easy On Me“ steht kurz vor der Veröffentlichung. In den auf Instagram und Twitter geteilten Teasern sieht man Adele stilecht in Schwarz-Weiß durch eine Herbstlandschaft fahren. Zu melancholischen Klaviertönen wehen Notenblätter aus dem Wagen.

Easy On Me – October 15 pic.twitter.com/7HRvxAfEqy — Adele (@Adele) October 5, 2021

Die Fans sind völlig aus dem Häuschen – so schwärmen Fans bereits jetzt von ihrem neuen Track als Song des Jahres, ohne diesen überhaupt jemals komplett gehört zu haben.

Ärger für Abspielen des Ausschnitts?

Adele selbst berichtete, dass nach ihrem Auftritt das Telefon klingelte und sie schon befürchtete, dass ihre spontane Enthüllung möglicherweise Ärger geben könnte.

Im einem kürzlich erschienenen Interview mit der britischen „Vogue“ erklärte Adele, dass sie ihr kommendes Album unter anderem aufgenommen hat, um ihrem Sohn die Trennung von ihrem Ex-Ehemann zu erklären: