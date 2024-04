Als Rachel Chinouriri ein Teenager war, hatte die Londonerin zwei musikalische Vorbilder: VV Brown und Noisettes-Sängerin Shingai Shoniwa, beides schwarze Britinnen, die im Indie-Pop ihre eigenen Wege gingen. Doch als Chinouriri ihren eigenen Weg einschlug, wurde sie immer wieder fälschlicherweise als R&B- und Soul-Künstlerin kategorisiert – obwohl ein einziger Hördurchgang ihres Songs „So My Darling“, der ihr den Durchbruch brachte, beweist, dass nichts weiter von der Wahrheit entfernt sein könnte. Irgendwann hatte Chinouriri genug davon. „Meine Musik ist kein R&B. Meine Musik ist kein Soul. Meine Musik ist kein alternativer R&B. Meine Musik ist kein Neo-Soul. Meine Musik ist kein Jazz. Dass schwarze Künstler Indie-Pop machen, sollte niemanden verwirren. Ihr seht meine Hautfarbe, bevor ihr meine Musik hört“, schrieb sie 2022 mit Nachdruck auf Instagram.

Ihr am 3. Mai erscheinendes Debütalbum, „What A Devasta­ting Turn Of Events“, ist ein Triumph, der von Alt-Rock-Gitarren, leiseren, bekenntnishaften Momenten und dem selbstsicheren Gefühl geprägt ist, dass Chinouriri eine Stimme sein könnte, die die Indie-Musik für das nächste Jahrzehnt definiert. Und dann ist da noch die kleine Sache mit den sehr prominenten Freunden … Bei einem Auftritt in Las Vegas sagte Adele kürzlich zu ihren Fans: „Es gibt eine neue Künstlerin, sie ist Britin, ihr Name ist Rachel und sie macht tolle Indie-Musik. Sie ist absolut fantastisch!“

(RS UK)