Adele bestätigt Ehe mit Rich Paul

Adele hat am Wochenende bei einer Comedyshow in Los Angeles ihre Ehe mit Rich Paul bestätigt. Dafür nutzte sie die Sendung ihres Freundes Alan Carr, alias „Chatty Man“. Sie saß bei der Show im Publikum und rief auf seine Frage, wer denn vermählt sei, rein: „Ich! Ich habe geheiratet!“

Adele ohne Allüren inmitten des Show-Publikums

Während der als „klein und intim“ beschriebenen Show hinterließ die Sängerin einen bleibenden Eindruck beim restlichen Publikum: Ein Teilnehmer berichtete der „Daily Mail“ von der „super süßen“ Atmosphäre, die während ihrer Anwesenheit geherrscht haben soll. Es habe so gewirkt, als würde Adele die Aufmerksamkeit der Anwesenden nicht stören, sie würde sie aber auch nicht forcieren. Die Person vor Ort fügte hinzu, dass die Sängerin kurz vor dem Ende der Vorstellung jedoch abgetaucht sei.

Die „Daily Mail“ zitierte ein:e weitere Besucher:in wie folgt: „Adele saß direkt hinter mir mit einem Freund und hatte die beste Zeit. Ihr Sicherheitsdienst kam nur herein, um ihr Snacks zu bringen.“

Adeles Partner: Erfolgreicher Sportagent

Der langjährige Partner der 35-Jährigen ist der 41-jährige amerikanische Sportagent Rich Paul. Er ist unter anderem Agent von NBA-Star LeBron James.

Die Musikern und der Agent machten ihre Beziehung 2021 öffentlich. Adele trennte sich 2018 von Simon Konecki, die Scheidung wurde 2021 vollzogen. Aus ihrer Ehe mit Konecki hat Adele einen gemeinsamen Sohn, geboren 2012.

Der in der Regel als verschwiegen geltende Rich Paul hat im Oktober einen seltenen Einblick in sein Privatleben gegeben: In einem Interview in der TV-Show „CBS Mornings“ (hier zu sehen) sprach er öffentlich über sein neues Buch und seine Partnerschaft mit der Sängerin. Er betonte, dass die beiden gemeinsam „glücklich“ seien.

Adeles aktuelles Album „30“ wurde 2021 veröffentlicht.

