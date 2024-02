Adele-Vorverkaufsstart: Wichtige Infos vor dem Ticketkauf

Am heutigen Freitag (09. Februar 2024) hat endlich der reguläre Vorverkauf für die Adele-Konzerte begonnen. Zuvor haben die Veranstalter Live Nation & Leutgeb Entertainment Group einige wichtige Infos vor dem Kauf zusammengestellt. Wir zitieren:

Die Arena

Auf dem Gelände der Messe München wird Adele in einer Open-Air-Situation auftreten, die ausschließlich für diese besonderen Konzerte geschaffen wurde. Die einzigartige Arena bietet eine Kombination aus bestuhlten Tribünen, Sitz- und Stehplätzen mit einer Kapazität für rund 80.000 Fans pro Abend.

Menschen mit Behinderungen

Rollstuhlfahrer und Schwerbehinderte mit Merkzeichen „B“ wählen bitte die Telefonnummer +49 (0)30 – 40 818 824 (Ortstarif). Unsere kompetenten Kollegen aus dem Call Center helfen Ihnen täglich von 10 Uhr – 18 Uhr schnell und sicher weiter.

Maximale Ticketanzahl

Für dieses Event können pro Person maximal 4 Tickets bestellt werden.

Bitte beachten Sie die vorgegebene maximale Ticketanzahl. Sollte die Anzahl der von einem Ticketkäufer georderten Tickets dieses Limit überschreiten, behält sich der Veranstalter vor, die über diese Beschränkung hinausgehenden Bestellungen durch die Ticketmaster GmbH stornieren zu lassen. Dies betrifft auch Bestellungen auf denselben Namen, dieselbe E-Mail-Adresse, Rechnungsadresse, Kreditkartennummer oder andere Informationen.

Junge Besucher

Kinder unter 6 Jahren erhalten keinen Zutritt. Zutritt für Kinder und Jugendliche zw. 6-13 Jahre nur in Begleitung einer erziehungs- oder vertretungsberechtigten Person.

Parken

Vor Ort wird es kostenpflichtige Parkmöglichkeiten geben. Die Buchung der entsprechenden Parktickets wird in Kürze möglich sein. Weitere Informationen zu Parkmöglichkeiten werden per E-Mail kommuniziert.

Mobile Ticket

Bei diesem Event ist dein Smartphone dein Ticket: Melde dich einfach mit deinem Smartphone in deinem Ticketmaster Konto an und zeige die Barcodes beim Einlass zum Event an, damit diese gescannt werden können.

Lieferbedingung:

Für das Konzert stehen ausschließlich Mobile Tickets zur Verfügung.

Diese werden wenige Tage vor Event über dein Ticketmaster-Kundenaccount abrufbar sein.

Ein früherer Abruf oder die Bereitstellung in einem anderen Ticketmedium (eTicket, Printticket) ist nicht möglich.