Adele live in München: „Etwas ist schiefgelaufen“

Adele hält weiter ihre deutschen und europäischen Anhänger:innen auf Trab. Am Mittwoch (07. Februar) startete der Vorverkauf für die Tickets zu ihren zehn Konzerten in München. Das lief für manche erfreulich, für andere war es eine Qual. Gierige Reseller reiben sich zwar schon die Hände. Aber am Donnerstag (08. Februar) gibt es eine weitere Presale-Chance bei Magenta und RTL+, bevor am Freitag (09. Februar) sozusagen der normale Verkauf beginnt.

Aber was ist bei Adele schon normal? Der Presale bei Telekom und RTL+ (via Ticketmaster) jedenfalls nicht. Zahlreiche Fans berichteten am Donnerstag in den sozialen Medien über technische Probleme. Zwar sei von einer Warteschlange oft keine Rede, das Verfahren ginge recht zügig. Aber dann seien zuweilen keine Karten mehr verfügbar. Oder nur noch solche, die für viele kaum bezahlbar sind. Preise in den mittleren Kategorien beginnen bei 275 Euro. Der Run auf solche Karten ist entsprechend groß, nachdem die günstigsten Varianten naturgemäß als erstes ausverkauft sind. Wer gleich im oberen Regal zuschlagen will, ist mit 420 bis knapp 700 Euro dabei.

Ein Twitter-User fasste die erstaunlichen Preise mit den Worten zusammen: „Der Adele Ticket Presale war der entspannteste, den ich je hatte. Ich hab die Preise gesehen und wollte keins mehr.“

Gibt es keine Tickets für Adele mehr?

Vielfach lesen potentielle Käufer:innen indes auch auf ihrem Bildschirm „Etwas ist schiefgelaufen“. Angaben, ob es noch Tickets gibt, egal für welches Konzert, gebe es keine. Anscheinend läuft das Ticketmaster-System alles andere als sauber bei den vielen Anfragen. Unklar, ob diese Probleme nur bei einem kleinen Teil der User auftaucht, oder wirklich sehr viele betrifft.

Wichtig zu wissen: Der Verkauf der Karten erfolgt auch bei Magenta und RTL+ in Etappen. Verwirrenderweise verweisen sowohl Telekom als auch RTL+ bei ihrem Prio-Tickets-Verfahren darauf, dass diese Verkaufsphasen nur für den 07. Februar gelten