8 festliche Adventskalender für Music Lovers

Zur Weihnachtszeit gehört das Türchenöffnen einfach dazu. Pralinen können allerdings schnell langweilig werden und Sextoy-Kalender braucht man vielleicht auch nicht in jedem Jahr. ROLLING STONE hat deshalb acht Musik-Adventskalender gelistet.

„Heavy Metal Adventskalender“

Dieser Adventskalender richtet sich an Metal-Heads, die bekanntlich schwarzen Humor zu schätzen wissen. Es gibt statt süßer Schokolade 24 zum Teil fiese Kurzgeschichten, in denen nicht nur der Sarkasmus rockt, sondern auch einige Gitarren.

Gitarrenplektren-Adventskalender

Gitarrenspieler freuen sich mit diesem ungewöhnlichen Adventskalender über täglichen Nachschub von hochwertigen Holz-Plektren. Auch als Weihnachtsdekoration geeignet.

Adventskalender für angehende Schlagzeuger

Wer gerade dabei ist, das Trommeln zu lernen, wird diesen Adventskalender lieben. Er sorgt „für 24 Tage voller musikalischer Inspiration, Entspannung und Spielfreude“, wie es in der Beschreibung heißt.

Musik-Quiz für die Adventstage

Sie gehören zu den chronischen Besserwissern und gehen oft ins Pub zum Musik-Quiz? Dann ist dieser Adventskalender mit „24 unterhaltsamen Fragen rund um Rock- und Popmusik“ genau das richtige.

24 Musikinstrumente für den Weihnachtsbaum

Wer Musik liebt, der braucht auch für den Weihnachtsbaum (oder den Rückspiegel im Auto) das passende „Spielzeug“. Dieser Adventskalender liefert 24 Mini-Instrumente zum Aufhängen.

Vintage-Plattenspieler mit 24 Melodien

Warum nicht Weihnachtslieder einmal anders erklingen lassen? Dieser Adventskalender für Nostalgiker enthält gleich 24 Songs mit einem Mini-Plattenspieler.

AC/DC-Socken für die Weihnachtszeit

Socken braucht MANN natürlich immer, also warum nicht bis Weihnachten ein paar neue Exemplare ansammeln? Ganz stilecht liefert dieser Adventskalender 12 Socken-Paare im AC/DC-Look.

„Legends of Rock & Metal Adventskalender“

Freddie Mercury, Slash, Ozzy Osbourne, Alice Cooper – mit diesem Adventskalender gibt es ein ganzes Kabinett an Minifiguren mit ikonischen Metal- und Rock-Posen.