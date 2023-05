„Äh…“: So reagierte Elvis Presley, als er das erste Mal KISS hörte

Keine Frage, KISS haben mit ihrer auffälligen Kostümierung und einer Spielart des extravaganten Hard Rocks dem Rock’n’Roll eine neue Note verliehen, die sie wohl schon aufgrund dieser Alleinstellungsmerkmale früh zu lebenden Legenden werden ließ. Das drang sogar bis zu Elvis Presley vor, wie nun sein Stiefbruder Bill Stanley in einem Interview erzählte.

Stanley hatte sich 1975 ein Konzert der Band angeschaut und daraufhin die Platte „Alive!“ besorgt. In einem der Keller in Graceland spielte er es dem King vor.

„Ich hatte es aufgedreht und spielte Luftgitarre dazu“, sagte Bill Stanley in dem Gespräch mit „Artists on Record“. „Elvis kommt runter [und fragt] ‚Was hörst du da?‘ ‚Eine Band namens KISS.‘ … Und ich zeigte ihm das Albumcover und er sagte, ‚Äh … OK.‘ Er setzte sich auf die Couch, sah es sich an und sagte: ‚OK, ich hab’s verstanden!'“

Presley verlangte dann, dass „Let Me Go Rock and Roll“ noch einmal abgespielt werden sollte. Stanley: „Ich habe ihn ihm sogar zweimal vorgespielt, und ich war überrascht, als er sagte: ‚Spiel ihn noch einmal‘. Ich habe es noch einmal getan. Ich fragte: ‚Was denkst du?‘ Er sagte: ‚Nun, ich verstehe die ganze Sache. Du weißt schon, Kiss – keep it simple, stupid. Und sie haben das Make-up, damit sie herumlaufen können, wenn sie von der Bühne kommen. Niemand sieht sie und weiß, wer sie sind oder so etwas.'“

Der Musiker befand schließlich: „Gute Idee!“

Drei Akkorde und eine Nebelwolke

Als sein Stiefbruder über die Gitarrenarbeit von Ace Frehley philosophierte, sagte Presley: ‚Der Typ hat ein paar nicht jugendfreie Gitarren-Licks. Ich mag ihn wirklich.‘ (…) Ich habe es verstanden – es sind drei Akkorde und eine Nebelwolke auf der Bühne, [und] so macht man das.“

Ironischerweise wurde Elvis‘ Tochter Lisa Marie recht schnell zum KISS-Fan, verheimlichte dies aber vor ihrem Vater. So entging ihr wohl ein Treffen mit der Band, wie Stanley mutmaßt, denn Presley hätte wohl schnell zum Hörer gegriffen und ein Meeting organisiert.