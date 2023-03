Kiss: So sieht der Fahrplan für die finalen Konzerte aus

Kiss: Gene Simmons, Eric Singer, Tommy Thayer, Paul Stanley im Madison Square Garden in New York

Das Karriereende von Kiss rückt immer näher: Die Band kündigte inzwischen ihre nun wirklich letzten Auftritte an. Fünf Konzerte in Deutschland waren ja schon bekannt.

Die abschließende Herbsttournee in Nordamerika beginnt am 20. Oktober in Detroit und endet mit zwei Konzerten am 1. und 2. Dezember im Madison Square Garden in New York City. Tickets sind ab April verfügbar.

Über die letzten großen Shows teilten die Musiker mit: „Kiss wurde in New York City geboren. In der 23. Straße. Vor einem halben Jahrhundert. Es wird ein Privileg und eine Ehre sein, die Tournee im Madison Square Garden zu beenden, 10 Blocks und 50 Jahre von dort entfernt, wo wir angefangen haben.“

„Wir geben alles, was wir haben“

Im Juli 2022 hatte Gene Simmons gesagt, dass Kiss 100 weitere Städte zu ihrer aktuellen Abschiedstournee hinzufügen würden. Mit den anstehenden Terminen in Südamerika und Großbritannien/Europa sowie der neu angekündigten Tournee in Nordamerika verbleiben nun noch 50 Kozerte auf der Tournee.

Während eines Auftritts in der „Howard Stern Show“ in dieser Woche bestätigte die Band, dass dies wirklich das Ende ist. Paul Stanley sagte: „Ja, dies ist das Ende … wir geben alles, was wir haben.“

Die „End of the Road Tour“ startete im Januar 2019 und wurde als die letzte Tournee von Kiss angepriesen, obwohl die Band schon 2000 auf „Farewell Tour“ gegangen war (in dem Fall war es aber nur der Abschied von Gitarrist Ace Frehley). Zwischenzeitlich wurden Kiss von der Corona-Pandemie ausgebremst.