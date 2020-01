Aeronauten-Sänger Olifr M. Guz ist tot

Das wird Sie auch interessieren



Der Schweizer Sänger Olifr M. Guz, Frontmann der Schaffhausener Band Die Aeronauten, ist am Sonntag im Alter von 52 Jahren verstorben. Wie der „SRF“ meldet, erlag er den Folgen eines Herzleidens.

Schon in den frühen 80er-Jahren probierte Oliver Maurmann, wie Guz mit bürgerlichem Namen hieß, als neugieriger Musiker in Schaffhausen die verschiedensten Musikstile aus, wandelte zwischen gewitztem Punk und Soul hin und her, ohne eine bestimmte Richtung zu bevorzugen. Erst mit der von ihm mitbegründeten Band Die Aeronauten fand er ab 1991 zu einem eigenen, allerdings ebenfalls eklektischen Stil.

Neben Tocotronic und Die Sterne, die ebenfalls bei L’Age d’Or verlegt wurden, erneuerten die Aeronauten die Möglichkeiten, was mit deutscher Sprache in der Popmusik angestellt werden kann. Nach dem noch etwas unentschiedenen Debüt „1:72“ (1993) mit Anleihen an britische New-Wave-Klassiker weckten „Gegen alles“ (1995) und „Jetzt Musik“ (1997) ein unverstelltes Interesse für eine geradezu lyrische Form des Punk, der mit Soul, Unterhaltungsjazz, Ska und noch einigem mehr angereichert wurde. Dabei sang Olifr M. Guz, wie ihm der Schnabel gewachsen war, mal in Hochdeutsch, mal mit Dialekten, auch Französisch.

Die Aeronauten erwarben sich auch über die Landesgrenzen hinaus einen guten Ruf als Diskurs-Pop-Erscheinung. Freilich wollten sie sich nie der „Hamburger Schule“ zuordnen lassen. Den Namen ihrer Band verdankten die Musiker Guz‘ Begeisterung für Modellflugzeuge. 2015 erschien das letzte Album der Band, „Heinz“. Maurmann arbeitete aber auch als Solo-Künstler unermüdlich an verschiedenen Projekten wie Die Zukunft und Naked In English Class sowie Die Zorros, Jerry J. Nixon und Zeno Tornado.