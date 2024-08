Aerosmith beenden Live-Karriere: „Die Ehre unseres Lebens“

Aerosmith sind zumindest auf der Bühne Geschichte. Wie die US-amerikanische Band am 3. August in einem Statement auf ihren sozialen Netzwerken mitteilte, ist man aufgrund einer irreparablen Stimmbandverletzung von Frontmann Steven Tyler nicht mehr in der Lage, aufzutreten. Die geplanten Shows der Abschiedstournee im Herbst und Winter dieses Jahres sind ersatzlos abgesagt, auf offiziellen Kanälen erworbene Tickets werden rückerstattet. Tyler hatte sich die Verletzung bei einem Konzert zugezogen.

„Es war 1970, als ein Funke der Inspiration zu Aerosmith wurde. Dank euch, unserer Blue Army, hat dieser Funke Feuer gefangen und brennt nun schon seit über fünf Jahrzehnten. Einige von euch sind von Anfang an dabei, und ihr alle seid der Grund dafür, dass wir Rock ’n‘ Roll-Geschichte geschrieben haben“, schreibt die Band in dem Statement.

Aerosmith: „Wir wollten euch immer umhauen, wenn wir auftreten“

„Es war die Ehre unseres Lebens, dass unsere Musik Teil der euren geworden ist. In jedem Club, auf jeder großen Tournee und in großen und privaten Momenten habt ihr uns einen Platz im Soundtrack eures Lebens gegeben“, so die Gruppe weiter.

Dann geht die Band im Statement auf Tylers Stimmprobleme ein: „Wir wollten euch immer umhauen, wenn wir auftreten. Wie ihr wisst, ist Stevens Stimme ein Instrument wie kein anderes. Er hat monatelang unermüdlich daran gearbeitet, seine Stimme wieder dahin zu bringen, wo sie vor seiner Verletzung war. Wir haben gesehen, wie er sich abmühte, obwohl er das beste medizinische Team an seiner Seite hatte. Leider ist es klar, dass eine vollständige Genesung von seiner Stimmverletzung nicht möglich ist. Wir haben eine herzzerreißende und schwierige, aber notwendige Entscheidung getroffen – als eine Band von Brüdern -, uns von der Tourneebühne zurückzuziehen“.

Man sei für jeden dankbar, „der mit uns ein letztes Mal auf Tour gehen wollte.“. Dann bedankt sich die Band bei ihrer Crew, ehe sie in Richtung Fans erklärt: „Ein letztes Dankeschön an euch – die besten Fans auf dem Planeten Erde. Spielt unsere Musik laut, jetzt und immer. Träumt weiter. Ihr habt unsere Träume wahr werden lassen.“

Aerosmith: Perry sprach über Möglichkeit eines neuen Albums

Eigentlich wollte sich die Band mit der Abschiedstournee „Peace Out: The Farewell Tour“ von ihren Fans verabschieden. Nach Tylers Verletzung musste diese unterbrochen werden – nun ist also endgültig Schluss. Vor wenigen Tagen hatte Gitarrist Joe Perry im Gespräch mit „Rock Candy“ noch erklärt, dass ein neues Studioalbum der Band durchaus möglich sei. „Die Möglichkeit besteht definitiv“, erzählte der Musiker gegenüber „Rock Candy“. „Ich weiß, dass Steve ein paar Sachen in der Hinterhand hat, also werden wir sehen.“