Aerosmith auf Tour in Deutschland 2020: Infos zu Tickets und Vorverkauf

Am Donnerstag beginnt der Vorverkauf für die „Alles ohne Strom“-Tour 2020.

Die Toten Hosen gehen ab Juni 2020 auf „Alles ohne Strom“-Tour, die im Zeichen ihres kommenden Akustik-Albums stehen wird. Am Donnerstag (17.10. 2019) beginnt auf der Hosen-Homepage der Vorverkauf. Hier sind die Termine. Die Toten Hosen – Alles ohne Strom 12.6.20 Stuttgart DE Schleyer-Halle 16.6.20 Dortmund DE Westfalenhalle 19.6.20 Düsseldorf DE ISS Dome 24.6.20 Hamburg DE Barclaycard Arena, weitere Infos 26.6.20 Frankfurt am Main DE Festhalle 30.6.20 München DE Olympiahalle 4.7.20 Wien AT Wiener Stadthalle 10.7.20 Zürich DE Hallenstadion 15.7.20 Dresden DE Filmnächte Am Elbufer, weitere Infos 18.7.20 Vechta DE Stoppelmarkt 12.8.20 Avenches CH Rock Oz’ Arénes 14.8.20 Köln DE…