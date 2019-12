Das sind die erfolgreichsten YouTube-Videos in Deutschland

Foto: picture alliance/dpa, Henning Kaiser. All rights reserved.

Youtuber Rezo hält Deutschland in Atem

Die Videoplattform YouTube hat zum Jahresende ihre Zahlen zusammengefasst und eine Liste mit den erfolgreichsten Videos in Deutschland veröffentlicht. Dabei wird unterschieden zwischen offiziellen Musikvideos und Videos von YouTubern wie Rezo. Dieser führt mit seinem Video „Die Zerstörung der CDU“ auch gleich die Liste an.

Rezos Rundumschlag gegen die CDU löste dieses Jahr eine große Debatte in der Politik aus und wurde zum Sinnbild eines Generationenkonflikts stilisiert. Mit über 16 Millionen Aufrufen führt Rezos Video die Liste ganz klar an. In der Liste der erfolgreichsten (offiziellen) Musikvideos findet sich dieses Jahr ausschließlich Deutschrap wieder. Auf Platz 1 befindet sich Mero mit „Wolke“. Der Newcomer kommt auf über 67 Millionen Aufrufe.

Top 10 der erfolgreichsten Videos auf YouTube in Deutschland 2019

Die Zerstörung der CDU MÄRCHEN in ASOZIAL feat. Kelly | Julien Bam Capital Bra X Klaas – Die Gang ist mein Team | Musikvideo | Late Night Berlin ProSieben SEASON 11 FORTNITE EVENT! Ecken-Trick lässt Anfield beben | Liverpool – Barcelona 4:0 | Highlights – Champions League 2018/19 Tourette im Zoo | #Teil 1 DSDS 2019 | Estefania Wollny mit “Take A Bow” von Rihanna Erst 14! Jüngster Comedian im Waschsalon – Carl Josef | NightWash live INTERVIEW MIT DOME Christoph Waltz Gives Jimmy Fallon a German Words Quiz

(Videos aus 2019, die am meisten von Nutzern aus DE geschaut wurden; exklusive offizielle Musikvideos)

Top-Musikvideos auf YouTube in Deutschland 2019

MERO – WOLKE 10 (Official Video) CAPITAL BRA – CHERRY LADY (prod. by Jumpa) ENO feat. MERO – Ferrari (Official Video) SHIRIN DAVID – Gib ihm [Official Video] MERO – Hobby Hobby (Official Video) CAPITAL BRA, KC REBELL & SUMMER CEM – ROLEX (prod. by Beatzarre & Djorkaeff) Juju feat. Henning May – Vermissen (prod. Krutsch) [Official Video] SAMRA & CAPITAL BRA – WIEDER LILA (PROD. BY BEATZARRE & DJORKAEFF) CAPITAL BRA & SAMRA – TILIDIN PROD. BY BEATZARRE & DJORKAEFF KC Rebell feat. Summer Cem & Capital Bra – DNA (prod. by Macloud & Miksu)

(Offizielle Musikvideos aus 2019, die am meisten von Nutzern aus Deutschland geschaut wurden)

