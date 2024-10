Tyler, the Creator auf Deutschland-Tour 2025

Der US-Rapper Tyler, the Creator kommt 2025 mit drei Konzerten nach Deutschland. In Köln, Frankfurt und Berlin ist er im Mai mit seiner Tournee zum angekündigten Album „Chromakopia“ zu Gast – präsentiert von Rolling Stone.

Die Bekanntgabe der Welttournee folgte damit auf die Veröffentlichung von „Noid“, der ersten Single von „Chromakopia“, das am 28. Oktober erscheint.

Tyler kommt nicht allein

Bei den Konzerten sind namhafte Gäste zu erwarten: Rapper Lil Yachty und die HipHop-Crew Paris Texas begleiten Tyler, the Creator auf seinen Stopps in Nordamerika, Europa, Großbritannien, Australien und Neuseeland. Gemeinsam bringen sie den unverwechselbaren New-School-Sound aus Los Angeles auf die Bühnen der Welt.

Tyler, the Creator machte seine ersten musikalischen Gehversuche im Jahr 2009 und veröffentlichte sein erstes Mixtape „Bastard“. Mit der Single „Yonkers“ gelang im 2011 der weltweite Durchbruch. Sein bisher letztes Studioalbum erschien mit „Call Me If You Get Lost“ im Jahr 2021. Jetzt ist er wieder da – mit neuem Material und folgenden Terminen in Deutschland:

Tyler, the Creator live 2025 – Termine

02.05.2025 Frankfurt, Festhalle

04.05.2025 Köln, LANXESS Arena

12.05.2025 Berlin, Uber Arena

Der Ticketverkauf beginnt am 1. November. Konzertkarten für gibt es hier.