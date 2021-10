Die französische Electronica-Band Air haben eine ganz besondere Anniversary-Aktion geplant: Anlässlich des 20-jährigen Jubiläums ihres Albums „10 000 Hz Legend“ bringen Nicolas Godin und Jean-Benoît „JB“ Dunckel eine Neuauflage der bahnbrechenden Platte aus dem Jahr 2001 heraus. Die Special Edition wird am 29. Oktober 2021 exklusiv bei Apple erscheinen und ab dem 05. November auch als physischer Tonträger erhältlich sein.

Auf der Special Edition sind einige Raritäten zu finden

Das Besondere an der Neuauflage: Auf der Special Edition sind einige Raritäten zu finden – darunter der Track „The Way You Look Tonight“, das auf der japanischen Ausgabe der LP und der „Everybody Hertz“-EP erschien, eine Live-Version des Songs „People in the City“ von ihrem Konzert im Mayan Theater in Los Angeles im Jahr 2001, vier bisher unveröffentlichte Demos sowie mehrere Live-Versionen von Tracks.

Die Platte machte sie auch über Frankreich hinaus bekannt

Zudem enthält die Neuauflage einen verbesserten Dolby-Atmos-3D-Mix von Bruce Keen, dem ursprünglichen Toningenieur des Albums. Bei den physischen Tonträgern können sich Fans auf jeweils zwei CDs und eine Blu-ray freuen, die mit einem 5.1-Mix und einen PCM-Stereo-Mix aufwertet.

„10 000 Hz Legend“ war das zweite Studioalbum von Air und beinhaltete einige Hits, darunter die Singles „Don’t Be Light“, „How Does It Make You Feel?“ und „Radio Number 1“. Die Platte machte sie auch über Frankreich hinaus bekannt und landete sowohl in Deutschland als auch in Österreich, Großbritannien und der Schweiz auf dem siebten Platz der Charts. In Großbritannien erreichte „10 000 Hz Legend“ sogar Goldstatus.