Fluggesellschaften schrauben Gebühren hoch, um steigende Treibstoffkosten abzufedern

The Police: Stewart Copeland – „Wir hatten kurze Haare. Wir waren der Feind“

Die Straße von Hormus ist seit Wochen gesperrt, der laufende US-israelische Krieg gegen den Iran hält an. Während sich die globalen Wirtschaftssysteme auf den massiven Ölschock vorbereiten, der die Märkte erschüttern dürfte, sobald die letzten Vorkriegslieferungen in den Häfen ankommen, spüren die großen Fluggesellschaften den Treibstoffmangel bereits – und geben ihn an die Verbraucher weiter.

Am Donnerstag wurde American Airlines zur jüngsten internationalen Airline, die die Gebühren für aufgegebenes Gepäck und andere Zusatzleistungen anhebt, um die gestiegenen Kerosinkosten auszugleichen. Zuvor hatten Delta, United, JetBlue und Southwest Airlines Anfang des Monats bereits Änderungen an ihren Gepäcktarifen angekündigt.

Der Kerosinpreis hat sich seit Kriegsbeginn fast verdoppelt. In dieser Woche erreichte er einen Höchststand von 4,88 Dollar pro Gallone, verglichen mit rund 2,50 Dollar Ende Februar.

Preisanstieg im Luftverkehr

Insgesamt sind die Inlandsflugpreise in den USA je nach Strecke und Datum um zehn bis zwanzig Prozent gestiegen – und bei internationalen Reisen fällt der Anstieg noch drastischer aus, während Reisende weltweit ihre Sommerpläne schmieden.

Als Reaktion auf die gestiegenen Betriebskosten haben Fluggesellschaften außerdem begonnen, Routenfrequenzen und Flugvolumen zu kürzen. Die explodierenden Kerosinpreise werden sich auch auf Handel, Fracht und Post auswirken. Amazon hat angekündigt, einen vorübergehenden Aufschlag von 3,5 Prozent auf Händler einzuführen, um den Preisanstieg abzufedern. Der United States Postal Service hat ebenfalls einen befristeten Aufschlag von 8 Prozent auf Pakete eingeführt, und FedEx erhebt für bestimmte Dienste einen Zuschlag von über 20 Prozent – und hat zudem ein gestaffeltes Gebührensystem angekündigt, das höhere Aufschläge proportional zu den steigenden Kerosin- und Dieselpreisen auslöst.

Am Mittwoch behauptete Verkehrsminister Sean Duffy – einer der zahlreichen ehemaligen Fox-News-Moderatoren in Trumps Kabinett – in einem Interview mit CNBC, die Airline-CEOs fühlten sich „wirklich gut mit der [Treibstoff-]Versorgung“.

Duffy verteidigt Trumps Kurs

„Der Präsident denkt kurzfristig“, sagte Duffy. „Dank Präsident Trump und der amerikanischen Energiedominanz haben wir jede Menge Energie in den USA. Wir sind also weniger auf die Straße von Hormus angewiesen, als wir es vor, sagen wir, 25, 30 Jahren gewesen wären – wegen des Frackings.“

Die Sperrung der Meerenge, die steigenden Treibstoffkosten und die gedrosselte Versorgung mit anderen wichtigen Gütern, die durch die vom Krieg zerrissene Region transportiert werden, dürften nahezu jeden Sektor der Weltwirtschaft treffen.

Während die Amerikaner, die vom Inflationsschock nach Covid noch immer gezeichnet sind, sich auf noch höhere Preise einstellen, macht der Präsident klar, dass sie keine Hilfe von der Bundesregierung erwarten sollen, um ihre wachsenden Alltagskosten zu stemmen.

Trump: Kein Geld für Soziales

„Wir können uns nicht um Kinderbetreuung kümmern. Wir sind ein großes Land. Und wir führen Kriege“, sagte Trump vergangene Woche. „Es ist uns nicht möglich, uns um Kinderbetreuung, Medicaid, Medicare und all diese Dinge zu kümmern.“

Für Kriege hingegen scheint das Portemonnaie kein Ende zu haben.