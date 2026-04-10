Trump beschimpft „NUT JOBS“ Tucker Carlson, Alex Jones und Megyn Kelly

US-Präsident Donald Trump hat mehrere prominente rechtskonservative Kommentatoren wegen ihrer Kritik an seinem Krieg gegen den Iran angegriffen. In einem langen – und bizarren – Truth-Social-Post vom Donnerstag bezeichnete Trump Tucker Carlson, Megyn Kelly, Candace Owens und Alex Jones als „NUT JOBS“ und „drittklassige“ Podcaster, die „nur versuchen, sich an MAGA dranzuhängen“, um Aufmerksamkeit zu erhaschen.

Trumps unbeliebter, scheinbar unkontrollierbarer Krieg gegen den Iran ist zum Katalysator einer Kritikwelle geworden, die seit Monaten in der Regierung brodelt. Einige der prominentesten Verteidiger und Fürsprecher Trumps im Laufe seiner politischen Karriere – darunter Carlson, Kelly, Owens und Jones – haben seine Entscheidung kritisiert, einen Krieg aus freiem Willen mit dem Iran vom Zaun zu brechen, der sich inzwischen zu einer komplexen regionalen Krise und einer akuten Bedrohung der Weltwirtschaft ausgeweitet hat.

Nachdem Trump Anfang dieser Woche den Iran und die gesamte persische Zivilisation mit einer genozidalen Drohung vom Erdboden zu tilgen drohte, gingen einige Konservative so weit, offen seinen Rücktritt zu fordern – und schlossen sich damit dem Chor der Demokraten an, die ebenfalls seinen Abgang verlangen.

Jones und Owens fordern Absetzung

Jones, langjähriger Trump-Unterstützer und berüchtigter Verschwörungstheoretiker, fragte im Gespräch mit einem Gast: „How do we 25th Amendment [Trump’s] ass?“ Owens, die den Krieg scharf kritisiert hatte, forderte ebenfalls Trumps Absetzung. „Der 25. Zusatzartikel muss angewendet werden. Er ist ein genozidaler Irrer“, schrieb Owens auf X. „Wir sind jenseits aller Vernunft.“

Der 25. Zusatzartikel zur US-Verfassung sieht vor, dass im Fall der Amtsunfähigkeit des Präsidenten der Vizepräsident mit Unterstützung der Kabinettsmehrheit und des Kongresses die Amtsgeschäfte übernehmen kann. Dass es jemals dazu kommt, ist natürlich höchst unwahrscheinlich – ein Impeachment-Verfahren gegen Trump wäre noch der einfachere Weg.

Auch die frühere Trump-Vertraute und MAGA-Kongressabgeordnete Marjorie Taylor Greene forderte die Anwendung des 25. Zusatzartikels, der noch nie zur Absetzung eines Präsidenten genutzt wurde. „Keine einzige Bombe ist auf Amerika gefallen. Wir können keine gesamte Zivilisation auslöschen“, schrieb sie. „Das ist böse und wahnsinnig.“ Trump hatte Greene bereits wegen ihrer Kritik am Umgang der Regierung mit den Epstein-Akten angegangen und bezeichnete sie in seinem Donnerstags-Post als „Marjorie ‚Traitor‘ Brown“.

Kelly, Carlson und der Iran-Krieg

Auch Kelly hat den Krieg kritisiert und zuletzt Trumps Waffenstillstandsabkommen verrissen. „Man muss sagen, der Deal klingt sehr nach Kapitulation unsererseits – was ich befürworte“, sagte sie diese Woche gegenüber Piers Morgan. „Ich meine: gut so. Das musste ein Ende haben, hässlich oder auf irgendeine andere Weise, es musste enden. Es war von Anfang an Torheit. Es war Torheit von Beginn bis Ende. Und es bleibt Torheit.“

Carlson, der frühere Fox-News-Moderator, der im Wahlkampf 2024 intensiv für Trump geworben hatte, hat den selbst gewählten Krieg des Präsidenten scharf kritisiert – insbesondere die Aussagen der Regierung, wonach Israel die USA zum Auftakt des Konflikts gedrängt habe.

„Es ist auf jeder Ebene widerlich“, sagte Carlson am Dienstag über Trumps zivilisationsvernichtende Drohungen gegen den Iran. Es sei die Ankündigung eines „moralischen Verbrechens am Volk dieses Landes“, fuhr er fort. „Diejenigen, die in direktem Kontakt mit dem Präsidenten stehen, müssen sagen: ‚Nein. Ich trete zurück. Ich werde alles rechtlich Mögliche tun, um das zu verhindern, denn das ist Wahnsinn. Und wenn der Befehl kommt, führe ich ihn nicht aus.’“

Carlsons Abrechnung mit Israel-Politik

Später in der Woche erklärte Carlson: „Es ist Zeit, eine gesunde Beziehung aufzubauen, in der Israel seine eigenen Rechnungen bezahlt, sein eigenes Militär finanziert und innerhalb der Grenzen agiert, die seine eigene Wirtschaft und Bevölkerung setzen.“

„Es gibt kein Land auf der Welt, das mit totaler Straflosigkeit handelt, weil es weiß, dass ein viel größeres Land es bedingungslos absichert, egal was es tut“, fügte er hinzu.

Trump ging in seinem Donnerstags-Post auf Carlson los, weil dieser kein Studium abgeschlossen habe, bezeichnete ihn nach seinem Rauswurf bei Fox News als „gebrochenen Mann“, der „einen guten Psychiater“ brauche. Kelly attackierte er wegen ihrer Fragen an ihn vor der Wahl 2016. Owens griff er wegen ihres Äußeren an. Jones werfe er vor, „einige der dümmsten Dinge“ zu sagen – darunter Verschwörungstheorien über das Massaker von Sandy Hook. „Diese sogenannten ‚Experten‘ sind VERLIERER“, schrieb Trump.

Trump betonte außerdem: „Ich kümmere mich nicht mehr um diesen Kram, mir geht es nur darum, das Richtige für unser Land zu tun.“