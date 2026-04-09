Iran glaubt, den Krieg zu gewinnen – während Trump einen Ausweg sucht

The Police: Stewart Copeland – „Wir hatten kurze Haare. Wir waren der Feind“

US-Präsident Donald Trumps abrupte Kehrtwende in seinem schlecht durchdachten Krieg gegen Iran hat die Krise ungelöst hinterlassen: Die Feindseligkeiten im Nahen Osten gehen weiter, und eine der wichtigsten globalen Handelsrouten bleibt bedroht.

Zwar reagierten viele Beobachter – und die globalen Ölterminmärkte – zunächst positiv auf ein mögliches Ende der Kämpfe und die Aussicht auf eine diplomatische Lösung. Doch es ist offensichtlich, dass zwischen Washington und Teheran kaum genug Vertrauen und guter Wille vorhanden sind, um den Krieg tatsächlich zu beenden. Analysten zufolge ist die Islamische Republik überzeugt, bei den Verhandlungen die Oberhand zu haben, während die USA dringend einen Ausweg aus einem zunehmend unbeliebten Krieg mit globalen Wirtschaftsfolgen suchen.

Wie schwer es ist, einen Waffenstillstand in ein dauerhaftes Abkommen zu verwandeln, zeigte sich sofort.

Waffenstillstand mit Lücken

Sowohl Iran als auch Israel führten innerhalb weniger Stunden nach der Ankündigung am Dienstagabend Luft-, Raketen- und Drohnenangriffe in mehreren Ländern durch. Am dramatischsten und tödlichsten waren die Angriffe im Libanon, wo Israel nach eigenen Angaben innerhalb von zehn Minuten mehr als 100 Luftangriffe auf „Hisbollah-Ziele“ im ganzen Land flog – viele davon im dicht besiedelten Zentrum der Hauptstadt Beirut.

Videos vom Tatort zeigen gewaltige Explosionen, bei denen Staub- und Trümmerwolken aus Luftbomben zwischen Wohngebäuden und belebten Straßen mitten am Tag in den Himmel geschleudert wurden. Libanesische Zivilschutzbehörden schätzten zunächst, dass 254 Menschen getötet und 1.165 weitere verletzt wurden. Reporter der Associated Press berichteten, sie hätten verkohlte Skelette in ausgebrannten Autos auf den Straßen gesehen.

Als Sprecherin des Weißen Hauses Karoline Leavitt am Mittwochnachmittag gefragt wurde, ob der Libanon in den Waffenstillstand einbezogen sei, verneinte sie dies – und wiederholte damit eine frühere Aussage Trumps.

Streit um den Libanon

Diese Position widersprach einer Erklärung des pakistanischen Premierministers – der den Deal vermittelt hatte –, in der er den Waffenstillstand verkündete. Iran besteht darauf, dass der Libanon in jede Waffenstillstandsvereinbarung einbezogen werden müsse.

Der iranische Parlamentspräsident Mohammad Bagher Ghalibaf – einer der wichtigsten Unterhändler – warf den USA vor, die „tragfähige Grundlage für Verhandlungen“ zu untergraben, und erklärte: „In einer solchen Situation sind ein bilateraler Waffenstillstand oder Verhandlungen nicht vertretbar.“

„Der Libanon und die gesamte Widerstandsachse als Verbündete Irans sind ein untrennbarer Teil des Waffenstillstands“, schrieb Ghalibaf am Donnerstag. „Verstöße gegen den Waffenstillstand haben klare Konsequenzen und STARKE Reaktionen zur Folge. Löscht das Feuer sofort.“

Vance spielt die Lage herunter

Vizepräsident J.D. Vance – Ghalibafs Gesprächspartner bei den geplanten Gesprächen – sah das anders: Der Libanon habe „nichts zu tun“ mit dem Krieg zwischen den USA und Iran, und Ghalibafs Haltung sei ein „verständliches Missverständnis“.

„Er sagte, es gebe drei Streitpunkte. Das bedeutet wohl, dass es eigentlich viele Punkte gibt, in denen man sich einig ist“, sagte Vance auf dem Rollfeld in Budapest, auf dem Weg nach Islamabad. „Kein Waffenstillstand kommt ohne ein bisschen Holpern aus.“

In der Tat.

Angriffe trotz Waffenstillstand

Israel, die Vereinigten Arabischen Emirate und Kuwait meldeten nach dem Waffenstillstand allesamt Angriffe durch iranische Raketen oder Drohnen, und die US-Botschaft in Bagdad berichtete, eine diplomatische Einrichtung sei von Drohnen iranisch gestützter Milizen angegriffen worden. Iran erklärte, es habe Vergeltung geübt, nachdem die VAE seine Energieanlagen attackiert hätten.

„Iran sieht sich absolut in einer Position der Stärke“, sagt Nicole Grajewski, Assistenzprofessorin am Center for International Research der Sciences Po in Paris und Expertin für iranische Außenpolitik. „Sie sind bereit, den Waffenstillstand durch Aktionen auf die Probe zu stellen.“

Grajewski ist der Ansicht, dass die Gespräche ungeachtet des öffentlichen Streits über die Details des Waffenstillstands fortgesetzt werden. Die Iraner hätten hart dafür gekämpft, direkt mit Vance zu verhandeln – der den Krieg Berichten zufolge von Anfang an abgelehnt hatte. Das Regime sei davon überzeugt gewesen, er werde sich vernünftiger verhalten als viele seiner Kollegen in der Regierung – allen voran Steve Witkoff und Jared Kushner.

Streit um die Meerenge

Ein weiterer zentraler Punkt des Waffenstillstands – und einer von entscheidender Bedeutung für die USA – ist der Status der Straße von Hormus. Schiffe, die die Meerenge passieren wollen – durch die vor dem Krieg rund 20 Prozent der weltweiten Öl- und Gasexporte flossen –, liegen aus Angst vor iranischen Raketen, Drohnen oder Minen im Persischen Golf vor Anker.

Auch hier scheinen grundlegend unterschiedliche Interpretationen des Vereinbarten die Lage zu verkomplizieren: Trump erklärte, die Meerenge werde sofort geöffnet, während Iran darauf besteht, die Kontrolle darüber zu behalten, wie viele und welche Schiffe passieren dürfen.

Mindestens zwei Schiffe wagten unmittelbar nach der Ankündigung des Waffenstillstands die Durchfahrt, doch Teheraner Behörden erklärten am Mittwoch, die Wasserstraße bleibe gesperrt, solange Israel den Libanon angreife.

Drohungen auf offenem Kanal

Die iranische Marine sendete am Mittwoch Nachrichten über einen offenen Seefunkkanal: „Jedes Schiff, das versucht, ohne Genehmigung zu passieren, wird vernichtet.“

Leavitt wich am Mittwoch direkten Fragen zu den offensichtlichen Widersprüchen bezüglich der Meerenge und den anhaltenden Kämpfen aus und sagte, was Iran öffentlich erkläre, sei „nicht das, was hinter verschlossenen Türen gesagt wird“.

Es ist 40 Tage her, seit die USA und Israel ihren direkten Angriff auf Iran begannen – mit wirren und widersprüchlichen Begründungen seitens der Regierung und einem schwindelerregenden Sammelsurium immer neuer Kriegsziele. Nur ein Bruchteil davon war erreicht worden, als der Präsident am Dienstag den Waffenstillstand verkündete – knapp 90 Minuten vor einer von ihm selbst gesetzten Frist für weitere massive Angriffe auf die iranische Infrastruktur, die für 20 Uhr Ostküstenzeit angesetzt war.

Trumps Drohung schockiert die Welt

„Eine ganze Zivilisation wird heute Nacht sterben und nie wieder auferstehen“, schrieb der Präsident am frühen Dienstagmorgen in sozialen Medien. Die Aussage eines Mannes, der für seine maßlose Kaltschnäuzigkeit bekannt ist, empörte selbst einige seiner Anhänger, während viele Kritiker darin einen eindeutigen Beleg für die Absicht sahen, Kriegsverbrechen zu begehen.

Viele Beobachter innerhalb und außerhalb Irans begannen zu befürchten, die beispiellose Drohung des Präsidenten signalisiere seine Bereitschaft, im Konflikt Atomwaffen einzusetzen – ein Vorwurf, den das Weiße Haus kategorisch zurückwies.

Vor diesem Hintergrund – und angesichts von Berichten über bereits in der Luft befindliche amerikanische Bomber auf dem Weg nach Iran – wurde die Ankündigung eines Verhandlungsdurchbruchs fast einhellig begrüßt.

Wirtschaftliche Alarmzeichen

Der Konflikt hat Energieexperten und Ökonomen weltweit alarmiert, die vor immer gravierenderen Folgen warnen, je länger er andauert – und die die Hochrisikodiplomatie bejubelten, die sich vor der von Trump gesetzten und von Pakistan begleiteten Frist überschlugen. Vance soll direkt mit Ghalibaf, dem iranischen Parlamentspräsidenten, gesprochen haben, um einen Deal zu sichern.

Doch die Konturen dieses Deals sind alles andere als klar.

Einige Medienberichte zitierten Regierungsbeamte mit der Aussage, man stimme grundsätzlich einem von Teheran vorgelegten Zehn-Punkte-Plan als Verhandlungsgrundlage zu – doch Leavitt dementierte dies am Mittwoch kategorisch und erklärte, der Plan sei von Trump „buchstäblich in den Mülleimer geworfen“ worden.

Irans Forderungen und Trumps Rotstift

Tatsächlich enthielt Irans Plan eine Reihe von Forderungen, die Trumps öffentlichen Kriegszielen widersprechen – allen voran, dass der Islamischen Republik die Urananreicherung gestattet werden solle, eine unverzichtbare Voraussetzung für den Bau einer Atomwaffe. Der Plan sieht außerdem vor, dass Iran die Kontrolle über die Straße von Hormus behält, dass die USA garantieren, Iran nicht anzugreifen und ihre Truppen aus der Region abzuziehen, sowie dass Washington Sanktionen aufhebt und Kriegsreparationen an Teheran zahlt.

Trump seinerseits erklärte, die USA und Iran arbeiteten an einem „15-Punkte-Plan“ für Verhandlungen „in den nächsten zwei Wochen“ – seine Lieblingsformel, wenn er komplizierte Probleme auf die lange Bank schiebt.

„Es wird keine Urananreicherung geben“, schrieb Trump am Mittwoch.

Siegesmeldungen aus dem Weißen Haus

Andere Regierungsvertreter ignorierten die Tatsache, dass der Waffenstillstand lediglich der Auftakt zu Verhandlungen war, und verbrachten den Morgen damit, den USA den Sieg im Krieg zu bescheinigen.

„Iran hat um diesen Waffenstillstand gebettelt, und das wissen wir alle“, sagte Verteidigungsminister Pete Hegseth auf einer Pressekonferenz am frühen Mittwochmorgen. „Operation Epic Fury war ein historischer und überwältigender Sieg auf dem Schlachtfeld. Ein militärischer Sieg mit großem V.“

Auf iranischer Seite prahlten zahlreiche offizielle und inoffizielle Social-Media-Accounts damit, was sie als US-Niederlage betrachten. Einige iranische Botschaften teilten KI-generierte Videos, in denen Trump eine weiße Fahne schwenkt und sich unterwürfig verbeugt – um die Beiträge kurz darauf wieder zu löschen.

Trotz des Siegesgetöses auf beiden Seiten ist es schwer zu behaupten, irgendjemand habe von diesem Krieg profitiert.

Irans Führung dezimiert

Das islamische Regime – auf Persisch „das System“ genannt – hat zwar die Kontrolle über Iran behalten, doch seine Führungsriege ist dezimiert, sein Militär zerschlagen und seine Wirtschaft in die Knie gezwungen worden. Die iranischen Streitkräfte haben ihre Luftwaffe und weite Teile ihrer Marine verloren, und Menschenrechtsaktivisten zufolge wurden bislang mindestens 3.600 Iraner getötet.

Die USA haben bereits fast 50 Milliarden Dollar ausgegeben, um einen weit schwächeren Gegner militärisch zu besiegen – ohne dabei einen strategischen Sieg erringen zu können. Die Nachwirkungen des Konflikts werden wirtschaftlich noch lange spürbar sein, weit über den bereits jetzt spürbaren Anstieg der Benzinpreise um 30 Prozent hinaus.

Teheran hat bewiesen, dass es Schläge der mächtigsten Militärmacht der Welt absorbieren kann – und dabei die Weltwirtschaft an den Rand des Abgrunds gebracht und weiterhin Drohnen- und Raketenangriffe auf seine Gegner durchgeführt.

Regime unter den Revolutionsgarden

Die USA feiern die Tötung von Obersten Führer Ayatollah Ali Khamenei sowie Dutzender hochrangiger Militär- und Geheimdienstchefs bei US-amerikanischen und israelischen Luftangriffen – Analysten schätzen, dass mittlerweile fast 50 Prozent der Top- und Zweitlinienführung tot sind. Doch wer gehofft hatte, der Krieg würde den sofortigen Sturz des Regimes bewirken, wurde enttäuscht. Obwohl das politische Gefüge des Landes zweifellos grundlegend verändert wurde, hat die Iranische Revolutionsgarde nun die feste Kontrolle über das Land übernommen.

Der Krieg hat Irans ohnehin angeschlagene Wirtschaft faktisch ausgehöhlt, weite Teile der Industriebasis zerstört und viele der Beamten getötet, die für den Betrieb von Behörden, staatlichen Unternehmen und anderen Institutionen verantwortlich waren.

„Das Ausmaß der Verluste im gesamten Staatsapparat ist so enorm, dass es kaum Vergleichbares gibt“, sagt Farzan Sabet, Nahost-Forscher am Global Governance Center, der den Blog Iran Wonk betreibt. „Das schürt enorme Unsicherheit in der iranischen Gesellschaft.“

Instabilität auf lange Sicht

Kurzfristig werden die überlebenden Hardliner ihren Griff wahrscheinlich festigen, langfristig aber größere Instabilität erzeugen: Die ideologisch überzeugten Veteranen der Revolution von 1979 – jene, die die US-israelischen Enthauptungsschläge überlebt haben – werden immer älter und realitätsferner, sagt Sabet.

Die meisten Iraner werden jedoch unmittelbarere Sorgen haben, wenn die Bomben tatsächlich aufgehört haben zu fallen, sagt er – angesichts der weitreichenden physischen Zerstörung ganzer Industriezweige im Land.

„Sie haben keine Jobs, zu denen sie zurückkehren können“, sagt Sabet.

Drohendes Chaos im Iran

Sollte der Krieg wieder aufflammen, sei ein vollständiger Staatskollaps und Bürgerkrieg wahrscheinlicher als ein irgendwie gearteter schmerzloser Regimewechsel, stellt er fest.

In Israel sind einige Oppositionelle wütend darüber, wie Premierminister Benjamin Netanyahu den Krieg geführt hat. Nachdem er die Wahrscheinlichkeit eines Regimewechsels übertrieben und die Amerikaner davon überzeugt hatte, sich dem Krieg anzuschließen, hat der Premierminister einen wichtigen Verbündeten verprellt.

Sie befürchten, Trump, der durch die wirtschaftlichen Folgen eines in Amerika unbeliebten Krieges verunsichert ist, werde das Feld räumen, bevor die Arbeit getan ist.

Netanyahus strategisches Debakel

„Netanyahu hat uns in einen strategischen Zusammenbruch geführt“, schrieb der israelische Oppositionsführer Yair Lapid. „Ein militärischer Erfolg, der zur politischen Katastrophe wurde.“

„Israel hatte keinen Einfluss auf das heute Nacht zwischen den USA und Iran unterzeichnete Abkommen“, schrieb Lapid. „Netanyahu hat uns in einen Satellitenstaat verwandelt, der telefonisch Anweisungen in Fragen erhält, die den Kern unserer nationalen Sicherheit betreffen.“

Netanyahu selbst ist zuversichtlich, dass Israel noch „alle unsere Ziele erreichen“ werde.

„Das ist nicht das Ende des Feldzugs“, sagte er.