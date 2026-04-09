George Clooney geißelt das „infantile Beschimpfen“ des Weißen Hauses inmitten von Trumps Iran-Kriegsdrohungen

George Clooney hat das Weiße Haus scharf angegangen, nachdem Communications Director Steven Cheung die Schauspielkünste des zweifachen Oscar-Preisträgers attackiert hatte – inmitten eines eskalierenden Krieges, den die USA und Israel im Februar gegen Iran begonnen haben.

„Familien verlieren ihre Liebsten. Kinder wurden verbrannt. Die Weltwirtschaft steht auf Messers Schneide“, erklärte Clooney in einem Statement gegenüber ROLLING STONE. „Das ist eine Zeit für engagierte Debatten auf höchster Ebene. Nicht für infantiles Beschimpfen. Ich fange an: Ein Kriegsverbrechen liegt ‚vor, wenn die Absicht besteht, eine Nation physisch zu vernichten‘, so wie es die Völkermordkonvention und das Römische Statut definieren. Was ist die Verteidigung der Regierung? [Abgesehen davon, mich einen gescheiterten Schauspieler zu nennen, was ich gerne bestätige, nachdem ich in „Batman & Robin“ mitgespielt habe?].“

Der jüngste Schlagabtausch des Schauspielers mit dem Weißen Haus begann am Dienstagmorgen, als Präsident Donald Trump in den sozialen Medien damit drohte, eine ganze Zivilisation zu vernichten, sollte Iran die Straße von Hormus nicht öffnen. „Eine ganze Zivilisation wird heute Nacht sterben, für immer und ewig“, schrieb der Präsident auf Truth Social. „Ich will nicht, dass das passiert, aber es wird wahrscheinlich so kommen.“

Clooneys Reaktion in Italien

Am darauffolgenden Tag sprach Clooney bei einer Veranstaltung in Cuneo, Italien, die von der Clooney Foundation for Justice organisiert wurde, Trumps Drohung direkt an. „Manche sagen, Donald Trump sei in Ordnung. Aber wenn jemand sagt, er wolle eine Zivilisation auslöschen, ist das ein Kriegsverbrechen“, sagte Clooney laut der italienischen Nachrichtenagentur ANSA vor 3.000 Schülerinnen und Schülern. „Man kann weiterhin konservative Standpunkte vertreten, aber es muss eine Grenze des Anstands geben, die wir nicht überschreiten dürfen.“

Als Reaktion auf Clooney, der seit Jahren Wortgefechte mit Trump austauscht, teilte Communications Director Steven Cheung auf X gegen den Schauspieler aus und schrieb: „Die einzige Person, die Kriegsverbrechen begeht, ist George Clooney – mit seinen schrecklichen Filmen und seiner miserablen Schauspielerei.“

Trump ruderte zwar später bei seinen Drohungen zurück, iranische Brücken, Kraftwerke und andere zivile Ziele zu zerstören – vorbehaltlich einer Zustimmung Irans zu einem zweiwöchigen Waffenstillstand und der Wiedereröffnung der Straße von Hormus –, doch demokratische Kongressmitglieder und rechte Kommentatoren fordern seither Trumps Amtsenthebung, entweder per Impeachment oder durch die Aberkennung seiner Befugnisse.

Forderungen nach Amtsenthebung

Mehrere prominente Demokraten sprechen sich für Trumps Absetzung aus, darunter Repräsentantin Alexandria Ocasio-Cortez (D-N.Y.) und der Gouverneur von Illinois, J.B. Pritzker, ein potenzieller Präsidentschaftskandidat für 2028. „Das ist eine Androhung von Völkermord und rechtfertigt die Amtsenthebung“, schrieb Ocasio-Cortez auf X.

Auch die frühere Repräsentantin Marjorie Taylor Greene, der rechtsextreme Verschwörungstheoretiker und Radiomoderator Alex Jones sowie die konservative Kommentatorin Candace Owens gehören zu der wachsenden Gruppe aus Demokraten und konservativen Publizisten, die auf die Absetzung des Präsidenten drängen. „Der 25. Zusatzartikel muss angewendet werden. Er ist ein völkermörderischer Irrer“, schrieb Owens in den sozialen Medien. „Wir sind jenseits aller Vernunft.“