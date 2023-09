David Letterman versaute sich Auftritt in Kult-Komödie

„Die unglaubliche Reise in einem verrückten Flugzeug“ (im Original prägnanter: „Airplane!“) gehört zu den meistgeliebten Comedy-Klassikern des Kinos. Fünf Gags in der Minute und ein Schwachsinn reiht sich an den nächsten.

Die irrsinnige Parodie auf Katastrophenfilme hätte aber fast einen prominenten Fernsehstar als Hauptdarsteller gehabt, der damals allerdings noch vor seiner großen Karriere stand: David Letterman. Beworben hatte er sich auf die Rolle des Piloten mit Flugangst, die später Robert Hays prächtig ausfüllte.

Der inzwischen 76-Jährige Letterman, längst in TV-Rente, ist sich allerdings sicher, dass er den Film ruiniert hätte, wenn er zu Ted Striker geworden wäre. Das ist laut „Entertainment Weekly“ in dem gerade erschienen Buch „Surely You Can’t Be Serious: The True History of Airplane!“ nachzulesen, das letzte Wahrheiten über den ersten Hit des Kreativ-Trios ZAZ (David Zucker, Jim Abraham und Jerry Zucker) enthüllt.

Demnach habe der Late-Night-Talker, der zu dem Zeitpunkt öfter in der „Tonight Show“ auftauchte, aber noch weit entfernt war von seinem späteren Ruhm, schnell gemerkt, dass es mit dem Schauspielern im Grunde so gar nicht klappt (trotz Nebenrollen in der „Mary Tyler Moore Show“ und bei „Mark And Mindy“).

Letterman scheiterte schon an einer Stuhl-Szene

„Ich ging da raus, und sie hatten ein Cockpit für das Flugzeug mit Stühlen aufgebaut“, erinnerte sich Letterman. „Ich hatte einen Stuhl, und es gab einen weiteren Stuhl, auf dem der Kopilot sitzen würde. Wir haben die Szene einmal gedreht, dann kamen sie rein und gaben mir ein paar Notizen, was ich besser machen könnte, und dann haben wir es vielleicht noch zwei weitere Male gemacht. Und ich sagte die ganze Zeit: ‚Ich kann nicht schauspielern, ich kann nicht schauspielern, ich kann nicht schauspielern‘, und dann kam einer von ihnen nach dem Vorsprechen zu mir und sagte: ‚Sie haben recht: Sie können nicht schauspielern!'“

Letterman fand dann doch noch eine andere Beschäftigung: Nur wenige Tage nach Kinostart von „Die unglaubliche Reise in einem verrückten Flugzeug“ im Sommer 1980 startete NBC die „David Letterman Show“. Die hielt sich zwar nur drei Monate auf Sendung, gewann aber zwei Emmys. Seine dann innerhalb kürzester Zeit mit Begeisterung aufgenommene „Late Night With David Letterman“ startete im Februar 1982.