Schluss mit „SchleFaZ“: Oliver Kalkofe ärgert sich über seinen Sender

Foto: YouTube. All rights reserved.

In seiner aktuellen Sendung „SchleFaZ“ nimmt Oliver Kalkofe mit seinem Kollegen Peter Rütten die „schlechtesten Filme aller Zeiten“ auseinander. Jetzt soll nach elf Jahren Ausstrahlung Schluss sein. Tele 5 wird die Show zum neuen Jahr absetzen. Das wurde am 25. September vom Medienhaus „Warner Bros. Discovery Deutschland“ mitgeteilt. Kalkofe zeigt sich verärgert über die Entscheidung.

Die offizielle Begründung für das Aus – man wolle sich „stärker auf rein fiktionale Film- und Serieninhalte sowie Sci-Fi“ konzentrieren – schluckt der langjährige Entertainer nicht einfach. Er ist sich sicher, dass die Entscheidung – wie so oft – aus finanziellen Gründen getroffen wurde. „Zum Großteil wird verwaltet und somit auch Kreativität verhindert. Geld war immer wichtig im Fernsehen, heute ist es das Allerwichtigste. Das macht mich sehr traurig“, äußert sich Kalkofe in einem Interview mit dem Branchenmagazin „DWDL“.

Der Moderator, der Mitte der 90er-Jahre mit der Sendung „Kalkofes Mattscheibe“ bekannt wurde, meint außerdem, dass das vergangene Jahr bei Tele 5 das bizarrste seiner Karriere gewesen sei. „Es gab da – aufgepasst – null Mitarbeiter. Null. Kein einziger von ehemals 76“, verrät der Komiker. Es würden nur noch „Verwalter von Excel-Listen“ angestellt sein, die schauen „wo man noch mehr streichen kann“.

Der Satiriker schiebt diese Entwicklung auf die Übernahme von „Warner Bros“. Tele 5 sei nun viel mehr ein „linearer Streamingdienst“ als ein Fernsehsender. Kalkofe zeigt sich enttäuscht und rechnet mit dem Sender ab: „Wie das eben oft ist: Es wird so lange umstrukturiert, bis nichts mehr übrig ist. Am Ende hatte auch niemand mehr einen Plan. Null Mitarbeiter, null Programm, null Plan, null Ausrichtung.“

Empfehlung der Redaktion Bruce Willis weiß womöglich nicht mehr, wer er ist

Am 27. Oktober läuft die letzte Folge der aktuellen Staffel „SchleFaZ“. Im Dezember sollen dann nochmal vier Folgen ausgestrahlt werden, bevor Kalkofe und Rütten in einem Silvesterspecial vorerst ein letztes Mal Filme rezensieren werden. Doch die Moderatoren geben nicht auf und hoffen auf einen neuen Sendeplatz. „Wir haben eine starke Marke plus eine unfassbar treue Fangemeinde, die wir mitbringen. Eine Sendung, die man ohne Zweifel ‚Kult‘ nennen darf und die aktuell noch extrem erfolgreich ist“, bewirbt der Entertainer die Show und hofft dabei auf die Übernahme von einem neuen Sender.