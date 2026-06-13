Alanis Morissette und Michael Bublé eröffnen WM in Kanada mit starbesetzter Zeremonie

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Alanis Morissette, Michael Bublé und Alessia Cara gehörten zu den kanadischen Künstlerinnen und Künstlern, die den FIFA World Cup 2026 am Freitag mit einem Live-Auftritt in Toronto willkommen hießen.

Cara eröffnete das Spektakel mit einer aufwendigen Performance, bei der mehr als zwei Dutzend Tänzerinnen und Tänzer Flaggen schwenkten und Kunstobjekte hochhielten, die die kanadische Tierwelt darstellten. Die Singer-Songwriterin spielte „Wild Things“ aus ihrem Debütalbum „Know-It-All“ von 2016, das auch ihre Durchbruch-Single „Here“ enthält.

Nachdem Cara die Bühne verlassen hatte, verwandelte sich die goldumrandete Fußballstruktur, aus der sie aufgetaucht war, in einen Globus – und Sängerin Nora Fatehi, DJ Sanjoy sowie Rapper Vegedream übernahmen das Ruder. Das Trio performte „Siir“, das auf dem offiziellen Album zum FIFA World Cup 2026 erschienen ist. Elyanna und Jessie Reyez setzten den Abend mit einer weiteren Single aus dem Album fort: „Illuminate“.

Morissette und Bublé im Einsatz

Morissette läutete den Übergang in den Spielmodus ein und schmetterte eine mitreißende Version der kanadischen Nationalhymne „O Canada“, während der jugoslawische Musiker Aleksandar Gajić die bosnisch-herzegowinische Nationalhymne auf der Geige vortrug. Als emotionalen Höhepunkt betrat Bublé gemeinsam mit dem Sole Power Choir die Bühne und intonierte seine Version von Sam Cookes „Bring It On Home to Me“.

Die Starbesetzung versammelte sich kurz vor dem Gruppenspiel zwischen Kanada und Bosnien-Herzegowina.

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„Die Eröffnungszeremonie in Toronto wird ein kraftvolles Abbild der kanadischen Identität und der Energie rund um den FIFA World Cup 2026 sein“, erklärte FIFA-Präsident Gianni Infantino in einem Statement. „Durch Musik, Kultur und unvergessliche Auftritte werden wir die Welt mit einer Feier willkommen heißen, die zutiefst kanadisch ist und gleichzeitig mit einer größeren Geschichte verbunden bleibt, die sich in Mexiko und den Vereinigten Staaten entfaltet. Es wird ein Moment des Stolzes, der Einheit und der Vorfreude sein, wenn Kanada seinen Platz auf der größten Bühne des Fußballs einnimmt.“

Katy Perry, Future, Anitta, Lisa und Rema werden später am Freitag in Los Angeles das erste World-Cup-Spiel auf US-amerikanischem Boden eröffnen. Bei der Eröffnungszeremonie am Donnerstag im Estadio Ciudad de México (Estadio Azteca) hatten Shakira und Burna Boy den offiziellen WM-Song „Dai Dai“ präsentiert.

Doch das größte Spektakel steht noch bevor: In einem historischen Novum werden Shakira, Madonna und BTS die allererste Halftime Show eines WM-Finals headlinen – am 19. Juli im MetLife Stadium in New Jersey. Die Veranstaltung wird zudem Gelder für den FIFA Global Citizen Education Fund einbringen.