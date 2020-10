AlarmstufeRot: Veranstaltungswirtschaft wieder mit großer Demo

Donald Trumps Beraterin Hope Hicks wurde positiv auf das Coronavirus getestet. Noch am Dienstag war sie mit an Bord der „Air Force One“. Der US-Präsident ließ sich daraufhin selbst testen – er hat ebenfalls das Coronavirus.

US-Präsident Donald Trump ist nach eigenen Angaben positiv auf das Coronavirus getestet worden. Auch seine Frau Melania sei infiziert, teilte Trump auf Twitter in der Nacht zu Freitag mit. Das Paar werde sich umgehend in Quarantäne begeben und mit dem Erholungsprozess beginnen. „Wir werden das zusammen überstehen!“ Trump und First Lady Melania hatten sich einem Corona-Test unterzogen, nachdem eine enge Beraterin positiv auf das Virus getestet wurde. Trump bestätigte am Donnerstagabend (Ortszeit) im Interview mit Fox News, dass sich Hope Hicks angesteckt habe. „Sie wurde positiv getestet“, sagte Trump. „Wir verbringen viel Zeit mit ihr.“ Trumps Leibarzt Sean Conley bestätigte…