Coronavirus könnte ein Drittel aller Berufsmusiker die Karriere kosten

Die für September geplante Großveranstaltung in Düsseldorf musste sich einiger Kritik stellen. Ob das Konzert stattfindet, wird erst wenige Tage vorher entschieden.

Am 04. September soll in der Düsseldorfer Merkur-Spiel-Arena ein Konzert vor 13.000 Zuschauern stattfinden. Ob sich die Tore der Arena an jenem Tag tatsächlich öffnen werden, steht jedoch noch nicht fest. Erst vier Tage vorher, am 31. August, soll entschieden werden, ob die Show wie geplant stattfindet. Nachdem die Veranstaltung verkündet geworden war, gab es neben freudigen Reaktionen auch kritische Stimmen. So hegte beispielsweise die CDU Zweifel an der rechtlichen Grundlage. Auf Grund der geteilten Meinungen haben sich Stadt Düsseldorf und die Landesregierung auf den Kompromiss geeinigt, erst kurz vor dem Event darüber zu entscheiden, ob dies stattfinden wird. Entscheidung…