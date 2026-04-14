Was steckt wirklich hinter dem Streit zwischen Alex Cooper und Alix Earle?

Was einst als unschlagbare Partnerschaft zwischen Alex Cooper und Alix Earle gefeiert wurde – zwei der größten Namen in Podcasting und Social Media – ist inzwischen in einen handfesten öffentlichen Streit ausgeartet.

Am Montag rechnete „Call Her Daddy“-Hosterin Cooper, 31, direkt mit der 25-jährigen Earle wegen ihrer „passiv-aggressiven Reposts“ ab. „Sag einfach, was du über mich zu sagen hast“, erklärte Cooper in einem TikTok. „Es gibt kein NDA. Niemand hält dich auf. Hör auf, dich hinter anderen zu verstecken, und sag es selbst. Was ist dein Problem?“

Der Bruch war unausweichlich, nachdem Earle das Mediennetzwerk Unwell von Cooper im Februar 2025 nach nur zwei Jahren abrupt verlassen hatte. Earle ließ keine Details über die Gründe ihres Abgangs verlauten, deutete in einem Interview mit dem „Wall Street Journal“ aber auf Spannungen hin. „Das war hinter den Kulissen ein ziemliches Chaos“, sagte Earle im vergangenen Mai.

Eine Fehde schwelt

Im vergangenen Jahr haben sowohl Cooper als auch Earle weiter um den heißen Brei herumgeredet, was genau zu ihrem Zerwürfnis geführt hat – obwohl beiden vorgeworfen wird, online Öl ins Feuer zu gießen. Während Cooper Earle dazu drängt, endlich Klartext zu reden oder sie in Ruhe zu lassen, hier ein Überblick über das, was zwischen den beiden Stars passiert ist:

Wie alles begann

Sowohl Earle als auch Cooper sind enorm populäre Creators. Cooper startete mit „Call Her Daddy“, einem freizügigen Dating- und Lifestyle-Podcast unter dem Dach von Barstool Sports. Cooper moderierte den Podcast gemeinsam mit ihrer Mitbewohnerin und besten Freundin Sofia Franklyn, doch die beiden zerstritten sich 2020, als sie versuchten, die Show an externe Bieter zu verkaufen. Am Ende sicherte sich Cooper die Rechte an „Call Her Daddy“ und schloss 2021 einen massiven 60-Millionen-Dollar-Deal mit Spotify ab.

Earles Karriere nahm derweil auf TikTok Fahrt auf, wo ihre Videos regelmäßig viral gingen und sie sich während ihres Studiums an der University of Miami Millionen von Followern aufbaute.

Im August 2023 wurde Earle eine der ersten großen Creators, die bei Unwell unterschrieben, und startete dort ihren Podcast „Hot Mess“. „Alix hat die USA im Sturm erobert mit ihren ‚Get Ready with Me‘-Videos, ihrem College-Lifestyle und ihrer sympathischen Persönlichkeit“, sagte Cooper damals in einer Pressemitteilung. „Ich fühle mich geehrt, an einem Punkt meiner Karriere zu sein, an dem ich Wissen und Ratschläge an eine neue Generation von Creators weitergeben kann.“

Earles Abgang von Unwell

Earle verließ Unwell im Februar 2025 von einem Tag auf den anderen. Keine der beiden Seiten nannte einen Grund, obwohl „Variety“ berichtete, es sei Cooper gewesen, die die jüngere Influencerin aus dem Netzwerk geworfen habe. Eine Quelle erzählte „Us Weekly“, Earles Vater habe sich in Earles Geschäftsentscheidungen eingemischt und nicht gemocht, was Unwell machte. (Weder Cooper noch Earle reagierten umgehend auf eine Anfrage von ROLLING STONE.)

Obwohl Unwell die Rechte an Earles Podcast freigab, kündigte Earle im März 2025 an, dass „Hot Mess“ eine Pause einlege. „Ich möchte nicht wirklich auf alle Details eingehen, und ich kann es gerade auch nicht so richtig“, sagte Earle auf TikTok. „Aber ich habe es so, so sehr geliebt, und ich bin wirklich stolz auf das, was ich mit dem Podcast aufgebaut habe.“

Als die Nachrichten über die Pause die Runde machten, wies Cooper jeden Zusammenhang mit Earles Entscheidung von sich. „Dass Alix nicht podcasten kann, hat nichts mit Unwell zu tun“, stellte Cooper auf Instagram klar. „Ich weiß nicht, warum sie es nicht kann oder was gerade los ist. Unwell hat ihr alles zurückgegeben. Sie besitzt ihr IP.“

Was seitdem passierte

Nach einer kurzen Pause von „Hot Mess“ gab Earle im Juni 2025 bekannt, dass die Show das klassische Sitzpodcast-Format hinter sich lasse und künftig stärker auf Video setze – als sogenannter „Vlogcast“. Die Folgen nehmen die Fans nun mit hinter die Kulissen von Earles Leben: mit Aufnahmen von Partys beim Super Bowl, Vorbereitungen für Coachella und Einblicken in ihren Alltag.

Nach ihrem Abgang von Unwell erlebte Earle ein starkes Jahr: Sie trat bei „Dancing with the Stars“ auf, wuchs auf TikTok und Instagram auf über 13 Millionen Follower und brachte im März 2026 ihre eigene Hautpflegelinie Reale Actives auf den Markt.

Auch Cooper lief es gut: Sie gewann Gäste wie Michelle Obama, Hilary Duff und Zayn Malik für „Call Her Daddy“ und moderierte zuletzt das Sonderprogramm zum 20. Jubiläum von „Hannah Montana“ mit Miley Cyrus.

Sticheleien und Seitenhiebe

Dennoch wurden Cooper und Earle online dafür kritisiert, sich gegenseitig mit subtilen Likes und Reposts zu sticheln. Fans warfen Cooper im Oktober vor, gegenüber Earle einen Seitenhieb zu landen, als Cooper den Britney-Spears-Song „Circus“ in einem Instagram-Fotodump verwendete, der ein Unwell-Event in Las Vegas zusammenfasste – mit der Caption: „Wie viel Zeit hast du? Wir könnten die ganze Nacht so weitermachen.“

Earle hatte kurz zuvor bei „Dancing with the Stars“ zu „Circus“ getanzt und im August ähnliche Worte benutzt, als ein Social-Media-Nutzer Earle bat, über ihren Konflikt mit Cooper zu sprechen. „Wie viel Zeit hast du“, antwortete Earle damals.

Letzte Woche repostete Earle ein TikTok, in dem ein Creator Cooper mit einem „Ambulanzjäger“ verglich und der Unwell-Gründerin vorwarf, die Frauen auszunutzen, die sie in ihren Podcast einlädt. „Sie verdient an den Herzschmerzen und Misserfolgen von Frauen“, sagte der Nutzer. „Das ist keine Solidarität unter Frauen.“

Coopers öffentliche Ansage

Am Montag erklärte Cooper, dass sie den Zirkus satthabe. „Ich sehe die Videos natürlich, ich werde getaggt“, sagte Cooper. „Ich sehe die DMs, ich sehe die Kommentare. Also fühlt es sich an diesem Punkt einfach längst überfällig an.“

„Ich weiß, was passiert ist, und du auch – also red endlich“, legte Cooper nach. „Es sei denn, die falsche Darstellung, die du gerade konstruierst, ist zufällig interessanter als die Wahrheit. Ich habe nichts zu verbergen, was dich und mich betrifft. Wenn du wirklich nichts zu sagen hast, bin ich raus. Das war’s.“