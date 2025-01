Alexandria Ocasio-Cortez bleibt Amtseinführung von Trump fern: „Feiere keine Vergewaltiger“

Die Abgeordnete Alexandria Ocasio-Cortez wird am Montag auf keinen Fall an der zweiten Präsidentschaftsvereidigung von Donald Trump teilnehmen. Und sie hat kein Problem damit, ihre Gründe zu erklären.

„All diese Journalisten fragen: ‚Frau Abgeordnete, gehen Sie zur Vereidigung? Frau Abgeordnete, gehen Sie zur Vereidigung? Gehen Sie zur Vereidigung?‘ Lassen Sie mich das klarstellen: Ich feiere keine Vergewaltiger. Nein, ich gehe nicht in den Amtseinführungssaal“, sagte Ocasio-Cortez am Sonntagabend in einem Instagram-Post .

Alexandria Ocasio-Cortez auf Instagram:

Trump wird seit langem sexueller Übergriffigkeit vorgeworfen. Insbesondere durch die Autorin E. Jean Carroll. Im Jahr 2023 wurde der neue Präsident für schuldig befunden , Carroll sexuell missbraucht und diffamiert zu haben. Sie hatte ihn beschuldigt, sie in den 1990er Jahren in einer Umkleidekabine eines Kaufhauses sexuell missbraucht zu haben.

Trump wurde nicht wegen Vergewaltigung für schuldig befunden. Obwohl Richter Lewis Kaplan in einer Akte, die auf einen Antrag von Trumps Anwalt auf ein neues Verfahren hin eingereicht wurde, näher auf die Angelegenheit einging. „Die Feststellung, dass Frau Carroll nicht beweisen konnte, dass sie im Sinne des New Yorker Strafrechts ‚vergewaltigt‘ wurde, bedeutet nicht, dass sie nicht beweisen konnte, dass Herr Trump sie ‚vergewaltigt‘ hat, wie viele Menschen das Wort ‚Vergewaltigung‘ im Allgemeinen verstehen“, schrieb Kaplan.

Die Kongressabgeordnete veröffentlichte am Vorabend der Amtseinführung mehrere Videos, in denen sie den neuen Präsidenten vor seiner Vereidigung kritisierte. Ocasio-Cortez kritisierte auch TikTok – das vor einem Verbot , das am Sonntag in Kraft trat, vorübergehend in den Vereinigten Staaten nicht verfügbar war – dafür, dass es Trump öffentlich als vermeintlichen Retter der Plattform gedankt hatte.

„Zunächst einmal ist Donald Trump derzeit nicht Präsident. Er ist ein Privatmann. Er hat keinen Zugang zu den Befugnissen des Präsidenten“, sagte Ocasio-Cortez in einem Beitrag. Und merkte an, dass TikTok ‚signalisiert, dass sie einer privaten Zusammenarbeit mit Trump und der Trump-Administration zugestimmt haben‘.

„Bei all den Bedenken, die die Leute geäußert haben, dass TikTok von den Chinesen als Propagandawerkzeug eingesetzt werden könnte, sollte man verstehen, dass sie es als Propagandawerkzeug für die Rechte einsetzen“, fügte sie hinzu.

Am Sonntagmorgen schrieb Trump auf Truth Social , dass er unmittelbar nach seinem Amtsantritt „am Montag eine Durchführungsverordnung erlassen werde, um die Frist zu verlängern, bevor die Verbote des Gesetzes in Kraft treten, damit wir ein Abkommen zum Schutz unserer nationalen Sicherheit abschließen können. Die Verordnung wird auch bestätigen, dass es keine Haftung für Unternehmen geben wird, die dazu beigetragen haben, TikTok vor meiner Verordnung vor dem Aus zu bewahren.“

„Ich möchte, dass die Vereinigten Staaten eine 50-prozentige Beteiligung an einem Joint Venture erhalten. Auf diese Weise retten wir TikTok. Halten es in guten Händen. Und ermöglichen es TikTok, sich zu behaupten. Ohne die Zustimmung der USA gibt es kein TikTok. Mit unserer Zustimmung ist es Hunderte Milliarden Dollar wert – vielleicht Billionen“, fügte er hinzu.

Trump hat versprochen, am ersten Tag seiner Amtszeit eine Reihe wichtiger politischer Änderungen umzusetzen. Darunter Pläne zur Genehmigung von Massendeportationen und zur Begnadigung der Randalierer vom 6. Januar.

Für Ocasio-Cortez ist die Arschkriecherei von TikTok gegenüber der neuen Regierung ein Zeichen für eine dunklere Dynamik innerhalb der Regierung von Trump. „Wir stehen am Vorabend einer autoritären Regierung“, sagte sie. „So sieht der Faschismus des 21. Jahrhunderts allmählich aus.“