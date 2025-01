Trump-Verbündete kündigen „Heiligen Krieg“ gegen Taylor Swift an

Ein Text vom 31. Januar 2024.

Die Singer-Songwriterin Taylor Swift hat noch nicht einmal Präsident Joe Biden bei seiner Wiederwahl unterstützt. Das hat die Mitglieder der Oberschicht von MAGAland nicht davon abgehalten, einen – wie es eine Donald Trump nahestehende Quelle nennt – „heiligen Krieg“ gegen den Pop-Megastar zu führen, insbesondere wenn sie bei den Wahlen 2024 öffentlich die Demokraten unterstützen sollte.

Laut drei Personen, die mit der Angelegenheit vertraut sind, haben Trump-Loyalisten, die an der Kampagne des ehemaligen Präsidenten arbeiten oder ihm nahe stehen, langjährige Trump-Verbündete in den rechten Medien und eine Reihe von externen Beratern des Ex-Präsidenten es seit langem als gegeben angesehen, dass Swift schließlich Biden unterstützen wird (wie sie es 2020 getan hat). In der Tat haben mehrere dieser Republikaner und konservativen Medienfiguren die Angelegenheit in den letzten Monaten mit Trump besprochen, sagen die Quellen.

Trump-Verbündete kündigen „Heiligen Krieg“ gegen Taylor Swift an

Swift hat zwar noch keine Unterstützung für das Rennen 2024 angekündigt, aber die „New York Times“ berichtete am Montag, dass Swift ein wichtiger Name auf der „Wunschliste“ von Bidens Mitarbeitern ist. Ein möglicher Auftritt von Swift beim Super Bowl LVIII an der Seite ihres Freundes, dem Kansas City Chiefs Tight End Travis Kelce, hat die Kulturkriegsgegner der MAGA-Rechten bereits in eine verschwörungsgetriebene Aufregung darüber versetzt, wie diese NFL-Saison manipuliert wurde, um Biden zu unterstützen.

Hinter den Kulissen hat Trump auf die Möglichkeit, dass sich Biden und Swift in diesem Jahr gegen ihn zusammentun könnten, nicht mit Beunruhigung reagiert, sondern mit einer sofortigen Zurschaustellung seines Egos. In den letzten Wochen hat der ehemalige Präsident den Menschen in seinem Umfeld gesagt, dass keine noch so große Anzahl von prominenten Unterstützern Biden retten wird. Trump hat auch privat behauptet, dass er „beliebter“ sei als Swift und dass er mehr engagierte Fans habe als sie, so eine Trump nahestehende Person und eine weitere Quelle, die mit der Angelegenheit vertraut ist, gegenüber ROLLING STONE

Letzten Monat, so die Trump-nahe Quelle weiter, habe der Ex-Präsident einigen Vertrauten gegenüber geäußert, dass es„“offensichtlich“ keinen Sinn mache, dass er nicht zur Person des Jahres 2023 des „Time“-Magazins ernannt wurde – eine Auszeichnung, die im Dezember an keine andere als Swift ging.

Trump-Verbündete kündigen „Heiligen Krieg“ gegen Taylor Swift an

„Joe Biden zählt vielleicht auf Taylor Swift, um ihn zu retten, aber die Wähler schauen auf diese himmelhohen Inflationsraten und sagen: ‚Wir werden nie wieder zusammenkommen'“, sagte Jason Miller, der leitende Berater der Trump-Kampagne, in einer Erklärung gegenüber ROLLING STONE.

Der ehemalige Präsident hat sich bereits öffentlich über Swift lustig gemacht, weil sie zwei Demokraten aus Tennessee unterstützt hat, die bei den Zwischenwahlen 2018 antreten. „Ich mag Taylors Musik jetzt etwa 25 Prozent weniger“, sagte Trump nach der Aussage der Popsängerin.

Swift hatte Trump auch während der Wahl 2020 kritisiert und ihm vorgeworfen, er versuche, „unverhohlen zu betrügen und das Leben von Millionen Amerikanern zu gefährden“, nachdem die Trump-Administration versucht hatte, die Briefwahl inmitten der COVID-19-Pandemie zu verhindern.

Während Trump in seinem eigenen Kopf einen Beliebtheitswettbewerb mit Swift austrägt, haben andere ihm nahestehende Personen – darunter GOP-Agenten, einige seiner Mitarbeiter aus dem Jahr 2024 und Trump’sche Medienvertreter – verschiedene Möglichkeiten erwogen, Swift zu verfolgen. Seit Ende letzten Jahres haben diese Trump-Verbündeten immer wieder darüber diskutiert, wie man den Kulturkrieger-Drehknopf auf 11 drehen könnte, wenn sie Biden dieses Jahr wieder unterstützt, berichten die Quellen.

Trump-Verbündete kündigen „Heiligen Krieg“ gegen Taylor Swift an

„Das wäre noch mehr Zündstoff für den Kulturkampf“, sagt ein Beamter, der an den Bemühungen um die Wiederwahl Trumps arbeitet. „Eine weitere linke Berühmtheit, die zur Elite der Demokraten gehört und uns sagt, was wir denken sollen“.

In der Öffentlichkeit signalisieren Mitglieder von Trumps innerem Heiligtum und seinem sozialen Umfeld bereits, dass Swift ganz oben auf ihrer Feindesliste steht – eine Situation, die jetzt, da Swifts Freund wieder beim Super Bowl mitspielen wird, einen fieberhaften Höhepunkt erreicht hat.

Am Montag teilte Trumps Anwältin Alina Habba einen Beitrag in den sozialen Medien, der die Bildunterschrift trägt: „Wer denkt, dass dieses Land viel mehr Frauen wie Alina Habba braucht und viel weniger wie Taylor Swift?“ (Habba hat Trump in der Verleumdungsklage gegen E. Jean Carroll vertreten, in der er zur Zahlung von 83 Millionen Dollar verurteilt wurde).

Die Fox News-Moderatorin Jeanine Pirro – die als inoffizielle politische Beraterin für Trump tätig war, auch während seiner Präsidentschaft – warnte Swift, sich aus dem Jahr 2024 herauszuhalten: „Mischen Sie sich nicht ein. Mischen Sie sich nicht in die Politik ein; wir wollen Sie dort nicht sehen“, sagte die Fox-Moderatorin. „Joe Biden ist in einem Loch bei den jungen Leuten, das weiß er. Und wenn er glaubt, dass Taylor ihn aus diesem Loch herausholen kann, dann wird er es tun“.

Trump-Verbündete kündigen „Heiligen Krieg“ gegen Taylor Swift an

Der ehemalige GOP-Präsidentschaftskandidat und jetzige Trump-Hype-Mann Vivek Ramaswamy behauptete nach dem letzten Playoff-Sieg der Chiefs auf Twitter, dass ungenannte Kräfte den Super Bowl manipulieren würden, um der noch nicht vorhandenen Unterstützung durch das „künstlich kulturell aufgeputschte Paar“ mehr Sichtbarkeit zu verleihen.

MAGA-Kritiker haben sich monatelang über Swift und ihren Freund aufgeregt, der bereits wegen seiner Rolle als Sprecher für den Impfstoff COVID-19 von Pfizer verhasst ist.

Während einer Wutrede im November über die Verluste der GOP bei einer Reihe von Landtagswahlen und Wahlinitiativen im Zusammenhang mit Abtreibung warnte der Gründer von Turning Point USA und Trump-Verbündete Charlie Kirk, dass Swift bei den Präsidentschaftswahlen an die Öffentlichkeit treten“ und ihre Fans mobilisieren“ werde, und fügte hinzu, dass alles, was die Swifties wollen, eine schnelle Abtreibung ist“. Der Fox News-Moderator und Trump-Kumpel Jesse Watters erklärte Swift in einem Beitrag Anfang des Monats zu einer potenziellen „Pentagon-Psyop“ und „einer Front für eine verdeckte politische Agenda“.

Trump-Verbündete kündigen „Heiligen Krieg“ gegen Taylor Swift an

Andere, die sich dafür einsetzen, dass Trump wieder ins Weiße Haus einzieht, sagen, dass die liberalen Prominenten es drauf ankommen lassen können.

„Da Biden so schwach ist, brauchen sie andere, um seine Glaubwürdigkeit zu untermauern. Das spielt keine Rolle, da seine Ablehnung das Rennen bestimmt. Die Wähler sind nicht dumm“, sagt John McLaughlin, ein führender Meinungsforscher für Trump, als Antwort auf die Fragen des ROLLING STONE zu Swift. „Die Unterstützung von Biden durch Prominente ist wie eine Spende für Nikki Haley. Sie sind ein Mittel, um Tugendhaftigkeit zu signalisieren. Es ist so, als würde man nach COVID eine medizinische Maske in der Öffentlichkeit tragen … Prominente können Biden unterstützen, aber das senkt nicht die Inflation, stoppt keine Kriege, repariert nicht die Grenze und senkt nicht die Kriminalität. Bidens Beliebtheit im Job ist immer noch mies. Also gewinnt Trump immer noch und wird gewinnen.“

Sprecher von Swift und Trump reagierten nicht sofort auf die Anfragen von ROLLING STONE nach einem Kommentar zu dieser Geschichte