Liste: Damit droht Donald Trump in seiner zweiten Amtszeit

Dies ist ein Artikel vom 30. Januar 2024.

Donald Trump hat Berichten zufolge nicht damit gerechnet, 2016 die Präsidentschaft zu gewinnen. Das ist nicht überraschend, wenn man bedenkt, wie schlecht er und sein Team darauf vorbereitet waren, die Kontrolle über das Land zu übernehmen. Er ernannte etablierte Konservative in Schlüsselpositionen, bevor er erfuhr, dass einige von ihnen persönliche Prinzipien hatten, die über die Befriedigung des Ego des Präsidenten hinausgingen. Trump hat die Vereinigten Staaten vier Jahre lang verwüstet, aber der Schaden wäre vielleicht noch größer gewesen, wenn er sich nicht mit Berufsbeamten herumgeschlagen hätte, die versuchten, seine Impulse zu zügeln, oder wenn er nicht so ein politischer Neuling gewesen wäre.

Trump wird zu Beginn seiner zweiten Amtszeit nicht der Hund sein, der das Auto gefangen hat. Er wird bereit sein und darauf warten, das Steuer zu übernehmen und Gas zu geben. Der ehemalige Präsident hatte nun fast ein Jahrzehnt Zeit, seine Kenntnisse über die Funktionsweise von Washington, D.C., zu vertiefen und eine politische Maschinerie aufzubauen, die darauf ausgerichtet ist, eine Bundesregierung voller Schlupflöcher auszunutzen, um ihm die Macht zu geben, eine autoritäre Agenda durchzusetzen, die eine Katastrophe für die Wirtschaft, die Umwelt, die Menschenrechte und die Demokratie bedeuten könnte.

Trump muss die Nominierung der Republikaner noch gewinnen, aber sein Erfolg bei den Vorwahlen in Iowa am Montag hat bestätigt, dass er die Vorwahlen vollständig unter Kontrolle hat und mit ziemlicher Sicherheit in einer Wahl, die über das Schicksal der Nation entscheiden wird, gegen Joe Biden antreten wird.

Liste: Damit droht Donald Trump in seiner zweiten Amtszeit

Er wird Biden und seine anderen politischen Feinde anklagen

Trump hat unmissverständlich klar gemacht, dass er eine mögliche zweite Amtszeit nutzen wird, um sich an seinen Feinden zu rächen. Er plant, dies zu tun, indem er das Justizministerium mit einem loyalen Generalstaatsanwalt leitet, der bereit ist, eine Reihe von Sonderstaatsanwälten zu ernennen, die gegen alle vorgehen, von denen er glaubt, dass sie ihm Unrecht getan haben. Diese Pläne sind seit 2021 in Arbeit, wie ROLLING STONE im August berichtete, und konzentrieren sich nicht nur auf Biden, den Trump für die Hauptursache seiner unzähligen juristischen Probleme hält, sondern auch auf Sonderstaatsanwalt Jack Smith, Generalstaatsanwalt Merrick Garland, FBI-Direktor Christopher Wray und viele andere. „Es gibt fast zu viele Ziele, um den Überblick zu behalten“, sagt ein Trump-Berater, der mit den Gesprächen vertraut ist.

Trumps potenzielle Rachetour wurde bereits im Detail geplant. So berichtete ROLLING STONE im vergangenen Jahr, dass Trumps Team rechtliche Strategien prüft, um den Bezirksstaatsanwalt von Manhattan, Alvin Bragg, strafrechtlich zu belangen – der den ehemaligen Präsidenten angeklagt hatte, weil er den Pornostar Stormy Daniels bezahlt hatte, damit er über eine angebliche Affäre vor der Wahl 2016 schweigt – und dabei auch die Bürgerrechtsabteilung des Justizministeriums zu nutzen, um Bragg, der schwarz ist, wegen „rassistischer Strafverfolgungsmaßnahmen“ zu belangen, wie eine Quelle es ausdrückte. Die Washington Post hat auch über die Konkretheit von Trumps Plänen berichtet, seine Feinde zur Strecke zu bringen. Im November stellte sie fest, dass er sogar gegen ehemalige Verbündete ermitteln will, von denen er glaubt, dass sie sich gegen ihn gewandt haben, darunter sein ehemaliger Generalstaatsanwalt William Barr und sein ehemaliger Stabschef John Kelly.

Twitter:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus X Corp. Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Die Pläne zur Vergeltung werden hinter den Kulissen ausgeheckt, aber Trump hat öffentlich darüber fantasiert, sie in die Tat umzusetzen. „Der Präzedenzfall für das, was sie getan haben, mit der Bewaffnung, dem Einsatz des Justizministeriums und des FBI, um gegen ihre politischen Gegner vorzugehen, das ist so schlimm“, sagte Trump im Januar zu Lou Dobbs und bezog sich dabei auf die Vorstellung, dass alle seine Anklagen und alle Klagen, mit denen er konfrontiert ist, politisch motiviert sind. „Das bedeutet, dass ich das auch tun kann“, fuhr er fort. „Die Büchse der Pandora ist offen, und das bedeutet, dass ich es auch tun kann“.

Liste: Damit droht Donald Trump in seiner zweiten Amtszeit

Er wird Einwanderer ohne Papiere zusammentreiben, internieren und abschieben

Trump plant ein hartes Durchgreifen gegen illegale Einwanderung. Die „New York Times“ berichtete im November letzten Jahres, dass er das Land nach Einwanderern ohne Papiere „durchkämmen“ und sie „millionenfach pro Jahr“ abschieben werde. Er will die Menschen ohne Papiere in Internierungslagern unterbringen, während ihre Fälle bearbeitet werden, aber auch Anhörungen abschaffen, um es einfacher zu machen, sie aus den Vereinigten Staaten zu vertreiben. Berichten zufolge wird er Geld vom Militär abziehen, um die Bemühungen zu finanzieren, wenn der Kongress nicht einwilligt.

Liste: Damit droht Donald Trump in seiner zweiten Amtszeit

Er wird das Militär an die Grenze schicken

Trump hat Ende letzten Jahres geäußert, dass er nur für einen Tag ein „Diktator“ sein wird, sollte er die Wiederwahl gewinnen. Rolling Stone berichtete kurz nach seinen Äußerungen, dass Teil dieses autoritären Plans die Entsendung von möglicherweise Hunderttausenden von Soldaten ist, die dabei helfen sollen, die Grenze abzuriegeln und neue Internierungslager für Migranten zu errichten. Trump hat bereits während seiner ersten Amtszeit versucht, etwas Ähnliches zu tun, wurde aber von Beamten und Anwälten aus Angst vor rechtlichen Konsequenzen abgewiesen. In einer möglichen zweiten Amtszeit wird er sich mit noch willfährigeren Akteuren umgeben, die bereits an Möglichkeiten arbeiten, eine militarisierte Grenze „völlig legal“ zu machen.

Liste: Damit droht Donald Trump in seiner zweiten Amtszeit

Er wird in Mexiko einmarschieren

Trump wurde während seiner ersten Amtszeit davon abgeraten, Mexiko zu bombardieren, um Drogenlabors auszuschalten, aber die Idee hat ihn nicht mehr losgelassen. „Mexiko anzugreifen‘ oder wie auch immer man es nennen möchte, ist etwas, von dem Präsident Trump gesagt hat, er wolle ‚Schlachtpläne‘ dafür zeichnen“, sagte eine vertraute Quelle dem ROLLING STONE im vergangenen Jahr. „Er hat sich über die verpassten Chancen seiner ersten Amtszeit beklagt, und es gibt viele Leute in seinem Umfeld, die sich weniger verpasste Chancen in einer zweiten Trump-Präsidentschaft wünschen.“

Er wird Obdachlose zusammentreiben und die Nationalgarde zur Verbrechensbekämpfung in die Städte schicken

Trump behauptete letztes Jahr, dass unsere „einst großartigen Städte zu unbewohnbaren, unhygienischen Alpträumen geworden sind, die Obdachlosen, Drogensüchtigen und gewalttätigen und gefährlich gestörten Menschen überlassen wurden.“ Seine Lösung besteht darin, das Zelten in den Städten zu verbieten und die Obdachlosen in Zeltstädten unterzubringen, die mit „Ärzten, Psychiatern, Sozialarbeitern und Spezialisten für die Drogenentwöhnung„ besetzt sein werden. Trump sagt, er werde all dies mit dem Geld bezahlen, das die USA durch die „Beendigung der massenhaften, unqualifizierten Migration“ einsparen.

Trump wird gegen die Kriminalität vorgehen, indem er die Nationalgarde in amerikanische Städte schickt, vermutlich nach seinem eigenen Ermessen. Er hat auch gesagt, dass er Bundesmittel für Strafverfolgungsbehörden abziehen will, die keine „stop-and-frisk“-Polizeimethoden anwenden, eine Praxis, die zu rassistischen Profilen neigt und als verfassungswidrig eingestuft wurde.

Liste: Damit droht Donald Trump in seiner zweiten Amtszeit

Er wird die Todesstrafe in großem Stil wieder einführen

Trump ist ein großer Fan der Todesstrafe. ROLLING STONE berichtete letztes Jahr, wie die Trump-Administration in seinem letzten Amtsjahr auf eine Tötungsmission ging und in sechs Monaten 13 Menschen hinrichtete, nachdem die Bundesregierung in den 60 Jahren zuvor nur drei Menschen zum Tode verurteilt hatte. Trump dürstet nach mehr. ROLLING STONE berichtete daraufhin, dass Trump im Falle seiner Wiederwahl die Anwendung der Todesstrafe ausweiten will und dass er zwei Quellen zufolge über die Wiedereinführung der Todesstrafe durch Erschießen und Hängen gesprochen hat. Er hat sogar die Möglichkeit der Hinrichtung durch die Guillotine vorgeschlagen. Hat in Erwägung gezogen, jeden hinzurichten, der des Drogenhandels überführt wurde.

Liste: Damit droht Donald Trump in seiner zweiten Amtszeit

Er wird die Dinge teurer machen, indem er alle importierten Waren besteuert

„Wenn Unternehmen in die Vereinigten Staaten kommen und ihre Produkte dort abladen, sollten sie automatisch, sagen wir, eine 10-prozentige Steuer zahlen“, sagte Trump im August letzten Jahres zu Larry Kudlow bei Fox Business.

Die Washington Post berichtete, dass Trump in der Tat einen „universellen Basiszoll“ einführen will, um einen „Ring um die US-Wirtschaft“ zu schaffen. Die Post stellt fest, dass Ökonomen auf beiden Seiten des Atlantiks über diese Idee alarmiert sind. „Unter dem Strich würde dies der amerikanischen Wirtschaft erheblich schaden“ und unseren gesamten Produktionsprozess stören“, sagte Chris Clarke, Wirtschaftswissenschaftler an der Washington State University, der Zeitung. „Die Produzenten hätten höhere Kosten, und jetzt zahlen alle Verbraucher höhere Preise für Waren, die früher importiert wurden.“

Liste: Damit droht Donald Trump in seiner zweiten Amtszeit

Er wird Amerikas Beteiligung an der NATO neu bewerten

Trump hat sich lange über das langjährige Militärbündnis beschwert und behauptet, dass die europäischen Länder nicht ihren gerechten Anteil zahlen. ROLLING STONE berichtete im vergangenen Jahr, dass Trump Amerikas Beteiligung an der NATO auf eine „Standby“-Rolle reduzieren will, wenn seine Forderungen nicht erfüllt werden, was ein Geschenk an Wladimir Putin wäre, da Russland weiterhin um die Kontrolle der Ukraine kämpft.

„Das wäre ein ungeheuer dummes Unterfangen, vor allem in einer Zeit, in der in Europa der Krieg tobt und ein Großteil Europas auf die Vereinigten Staaten hofft, um weitere Konflikte zu verhindern“, sagte Dr. Aaron Stein, Black Sea Fellow am Foreign Policy Research Institute, dem Rolling Stone und reagierte damit auf Trumps NATO-skeptische politische Ziele. „Verbündete aufgrund von Unwissenheit auszutauschen – und Trump ist in dieser Frage unwissend – ist einfach nur dumm für die nationale Sicherheit der USA im Allgemeinen.“

Der Konflikt in Europa sollte jedoch kein Problem sein, da Trump wiederholt behauptet hat, dass er den Krieg in der Ukraine an einem Tag beenden kann.

Liste: Damit droht Donald Trump in seiner zweiten Amtszeit

Er wird alle Fortschritte, die Biden beim Klimaschutz erzielt hat, rückgängig machen und wieder in fossile Brennstoffe investieren

Während Bidens erster Amtszeit haben die Vereinigten Staaten einen Rekord bei der Ölförderung aufgestellt, aber Trump will der Umwelt noch mehr schaden. Er hat bereits an seinem ersten Tag im Amt klargestellt, dass er „bohren, bohren, bohren“ wird und dass er Initiativen für saubere Energie, einschließlich derer im Inflation Reduction Act, zurücknehmen wird. Trump wird natürlich auch die Vereinigten Staaten wieder aus dem Pariser Klimaabkommen herausnehmen, dem internationalen Abkommen, das darauf abzielt, die globale Temperatur unter 2 Grad Celsius zu halten.

Liste: Damit droht Donald Trump in seiner zweiten Amtszeit

Er wird „Freiheitsstädte“ mit fliegenden Autos errichten

Anfang letzten Jahres stellte Trump einen Plan vor, der den Bau von 10 „Freiheitsstädten“ auf Bundesland vorsieht, als Teil dessen, was er als „neue amerikanische Zukunft“ bezeichnete. Die Städte sollen mit fliegenden Autos ausgestattet werden, um sicherzustellen, dass „Amerika, nicht China, die Revolution in der Luftmobilität anführt“.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus X Corp. Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

„Wir werden tatsächlich wieder neue Städte in unserem Land bauen“, sagte Trump. „Diese Städte der Freiheit werden die Grenze wieder öffnen, die amerikanische Vorstellungskraft neu entfachen und Hunderttausenden von jungen Menschen und anderen Menschen, allesamt hart arbeitende Familien, eine neue Chance auf Wohneigentum und in der Tat den amerikanischen Traum geben.“

Liste: Damit droht Donald Trump in seiner zweiten Amtszeit

Er wird versuchen, das Bildungssystem im Sinne von MAGA zu überarbeiten

Im September letzten Jahres sagte Trump, er wolle das Bildungsministerium schließen und die Verantwortung an die Regierungen der Bundesstaaten weitergeben, da die Mitarbeiter des Bildungsministeriums „in vielen Fällen unsere Kinder hassen“. Trump mag nicht wollen, dass die Bundesregierung diktiert, wie Schulen zu arbeiten haben, aber er plant, sein Amt zu nutzen, um gegen Institutionen vorzugehen, die sich nicht an die MAGA-Ideale halten. Er schwor, „die Mittel für jede Schule oder jedes Programm zu kürzen, das unseren Kindern eine kritische Rassentheorie, eine Gender-Ideologie oder andere unangemessene rassistische, sexuelle oder politische Inhalte aufzwingt“, und will sogar das Justizministerium dazu bringen, Ermittlungen gegen widerspenstige Schulen einzuleiten.

Liste: Damit droht Donald Trump in seiner zweiten Amtszeit

Er wird den ersten Verfassungszusatz abfackeln, indem er gegen Nicht-MAGA-Medien vorgeht

Trump wettert seit langem gegen eine wenig schmeichelhafte Medienberichterstattung, sei es durch CNN, MSNBC oder andere „Fake News“ oder durch einen seiner vielen Propagandasender, einschließlich Fox News. Er hat jedoch echte Vergeltungsmaßnahmen gegen die erstgenannte Kategorie angedeutet und damit Bedenken über den Schaden geweckt, den eine weitere Amtszeit für den ersten Verfassungszusatz bedeuten könnte.

„MSNBC (MSDNC) nutzt KOSTENLOSE, von der Regierung genehmigte Sendefrequenzen und ist doch nichts anderes als ein 24-Stunden-Hitjob gegen Donald J. Trump“, schrieb er im November. „Es ist der größte politische Beitrag der Welt für die linksradikalen Demokraten, die nebenbei bemerkt unser Land zerstören. Unsere so genannte ‚Regierung‘ sollte hart mit ihnen ins Gericht gehen und sie für ihre illegalen politischen Aktivitäten bezahlen lassen. Es wird noch viel mehr kommen, sehen Sie zu!“

Einige Wochen später unterstrich Kash Patel, ein ehemaliger Berater, der immer noch in Trumps Umfeld tätig ist, diesen Punkt, indem er dem ehemaligen Strategen des Weißen Hauses, Steve Bannon, mitteilte, dass eine neue Trump-Administration „die Verschwörer ausfindig machen wird, nicht nur in der Regierung, sondern auch in den Medien“ und „sie verfolgen wird“.

„Ob strafrechtlich oder zivilrechtlich, das werden wir herausfinden“, fügte Patel hinzu. „Aber ja, wir machen Sie alle darauf aufmerksam. Wir werden die Verfassung nutzen, um sie für Verbrechen zu verfolgen, von denen sie sagen, dass wir immer schuldig gewesen sind, es aber nie waren.“

Trump erinnerte an den Vorstoß, gegen die Medien vorzugehen, nachdem er den Iowa Caucus im Januar gewonnen hatte, und beschwerte sich darüber, dass CNN und NBC seine Siegesrede nicht gesendet hatten. „Sie sind korrupt, sie sind unehrlich, und offen gesagt sollte man ihnen ihre Lizenzen oder was auch immer sie haben, entziehen“, sagte er.

Liste: Damit droht Donald Trump in seiner zweiten Amtszeit

Er wird transsexuelle Amerikaner gesetzlich delegitimieren

Trump will die Diskriminierung von Trans-Amerikanern gesetzlich festschreiben. Er sagte, er würde ein Bundesgesetz erlassen, das besagt, dass es nur zwei Geschlechter gibt, den Kongress dazu drängen, geschlechtsangleichende Behandlungen für Minderjährige zu verbieten und Ärzte und Krankenhäuser zu bestrafen, die Transgender-Jugendliche behandeln. Er hat auch versprochen, das von seiner ersten Regierung verhängte Verbot des Militärdienstes für transsexuelle Amerikaner wieder in Kraft zu setzen und sich dafür einzusetzen, dass transsexuelle Frauen nicht an Frauensportarten teilnehmen können.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus X Corp. Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Liste: Damit droht Donald Trump in seiner zweiten Amtszeit

Er wird die Randalierer vom 6. Januar begnadigen

Trump und seine Verbündeten im Kongress betrachten den Angriff auf das US-Kapitol am 6. Januar als edlen Versuch und beklagen seit langem die Behandlung derjenigen, die beim Einbruch in den Kongress verhaftet wurden. Trump sagte während einer Bürgerversammlung im vergangenen Mai, dass er „höchstwahrscheinlich“ einen „großen Teil von ihnen“ begnadigen werde.

Liste: Damit droht Donald Trump in seiner zweiten Amtszeit

Er wird die Bundesregierung entkernen und die Kontrolle über das, was noch übrig ist, in nie dagewesener Weise übernehmen

Trump plant, die Bundesregierung zu entkernen, indem er Zehntausende von Angestellten des öffentlichen Dienstes neu einstuft, damit er sie entlassen kann.

„Wir werden alle korrupten Akteure in unserem nationalen Sicherheits- und Geheimdienstapparat aus dem Weg räumen, und davon gibt es viele“, sagte er im vergangenen März. „Die Abteilungen und Agenturen, die zu Waffen umfunktioniert wurden, werden komplett überarbeitet, so dass gesichtslose Bürokraten nie wieder in der Lage sein werden, Konservative, Christen oder die politischen Feinde der Linken ins Visier zu nehmen und zu verfolgen.“

Trump wird sicherstellen, dass die verbleibenden Bundesbediensteten ihm gegenüber ausreichend loyal sind. Das Projekt 2025 – ein auf Trump ausgerichtetes Übergangsprojekt, das von der konservativen Heritage Foundation mit Hilfe von Personen, die dem ehemaligen Präsidenten treu ergeben sind, geleitet wird – prüft seit langem potenzielle Mitarbeiter.

Der ehemalige Präsident hat auch gesagt, dass er, sollte er erneut Präsident werden, die Kontrolle über Behörden wie die Federal Trade Commission und die Federal Communications Commission übernehmen und damit den Weg für Trump ebnen wird, seinen Willen in der Handelspolitik und in den Medien durchzusetzen.

Die Bundesregierung wird während einer möglichen zweiten Amtszeit Trumps nicht im Namen des Volkes der Vereinigten Staaten handeln, sondern im Namen von Trump.