Bruce Dickinson: Iron Maiden machen Schluss, wenn…

Bruce Dickinson hat nicht vor, bei Iron Maiden das Mikro an den Haken zu hängen. Allerdings gibt es für ihn einen Grund, sofort mit seiner Band aufzuhören: das Nutzen von Backing Tapes auf Tour.

Bis zum Ende ihrer Live-Laufbahn wolle man auf der Bühne alles rausholen, was geht, und keine Kompromisse bei der Konzertqualität machen, betonte der Sänger in einem Interview mit „Classic Rock“.

Dickinson berichtete in dem Interview von einem Gespräch mit einem Fan, der ihm die Frage stellte, ob Iron Maiden überhaupt noch komplett live spielen könnten. „Ich sagte ihm: ‚Ja, und wir machen es wirklich!‘ Es gibt keine Tricksereien“, antwortete ihm der 66-Jährige damals. „Dieser Typ sagte: ‚Viele Bands benutzen doch aber jetzt Backing Tracks.‘ Ich erwiderte: ‚Nein! Nein, nein, nein, nein, nein, nein!‘ Das wäre der Tag, an dem ich aufhöre. Oder der Tag, an dem wir als Band aufhören.“

Dickinson weiter: „Wenn es nicht echt ist, ist es nicht Maiden. Die Idee, dass man so etwas wie Disneyland Maiden erschaffen könnte, indem man Backing Tracks verwendet, also ein paar Tricks…. Nein! Maiden muss hundertprozentig echt sein – und verdammt heftig!“

Iron Maiden wollen in Würde abtreten

Die Band bereitet sich derzeit auf ihre Jubiläumstournee vor, mit der sie feiern, seit 50 Jahren im Geschäft zu sein. Zwar ist den einzelnen Mitgliedern bewusst, dass es irgendwann zu Ende sein wird, aber dieser Abschluss solle dann auch selbstgeplant sein, sind sich die Musiker einig.

So sagte Gitarrist Dave Murray in dem selben Interview, die Band wolle sich „mit Würde und Anstand zurückziehen“, wenn die Zeit gekommen sei, so wie Schlagzeuger Nicko McBrain, der sich letztes Jahr im Alter von 72 Jahren vom Touren zurückzog.

Bei der kommenden „Run For Your Lives“-Tournee von Iron Maiden, die am 27. Mai 2025 mit einem Auftritt in Budapest eröffnet wird, sitzt Simon Dawson am Schlagzeug. Der neue Mann ist keineswegs ein Unbekannter: Dawson arbeitete bereits mit Iron-Maiden-Mastermind Steve Harris bei dessen Nebenprojekt British Lion.