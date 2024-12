Alle Erlöse gehen an „War Child“: The Cure veröffentlichen „Songs of a Live World“

The Cure haben am heutigen Sonntag (01. Dezember 2024) „Songs of a Live World“ angekündigt. Das Live-Album umfasst die acht Songs des neuen Cure-Albums „Songs of a Lost World“ in den Live-Versionen,wie Robert Smith und Kollegen sie am 01. November beim Record-Release-Konzert im Londoner Troxy dargeboten hatten.

Tracklist „Songs of a Live World“:

ALONE (Live Troxy London MMXXIV)

AND NOTHING IS FOREVER (Live Troxy London MMXXIV)

A FRAGILE THING (Live Troxy London MMXXIV)

WARSONG (Live Troxy London MMXXIV)

DRONE:NODRONE (Live Troxy London MMXXIV)

I CAN NEVER SAY GOODBYE (Live Troxy London MMXXIV)

ALL I EVER AM (Live Troxy London MMXXIV)

ENDSONG (Live Troxy London MMXXIV)

Also acht von 31 Konzert-Songs. Ob der Rest des Sets mit Klassikern wie „A Forest“, „The Walk“, „Just Like Heaven“ und „Boys Don’t Cry“ noch das Licht der Welt erblicken wird, ist unklar. Das komplette Konzert gibt es auf YouTube zu sehen.

„Songs of a Live World“ wird über die Cure-Website vertrieben. Bislang in sechs Versionen: CD, LP, Kassette, sowie in Bundles mit dem Studioalbum „Songs of a Lost World“. Dazu der Hinweis, dass die Lieferung womöglich bis Weihnachten nicht ankommen wird. Die Veröffentlichung kommt am 13. Dezember.

Was auf den ersten Blick wie ein gutes Tonträger-Geschäft für The Cure wirkt, hat einen ehrenvollen Hintergrund. Die Band spendet sämtliche Erlöse aus den Verkäufen an „War Child“.

Was ist „War Child“?

War Child, gegründet 1991, ist eine internationale humanitäre Organisation, die sich darauf spezialisiert hat, Kindern und Jugendlichen in Kriegs- und Krisengebieten zu helfen. Die Organisation unterstützt betroffene Kinder und ihre Familien durch Schutzmaßnahmen, psychosoziale Betreuung und Bildung. War Child verfolgt das Ziel, jungen Menschen, die durch Krieg und Gewalt traumatisiert wurden, eine bessere Zukunft zu ermöglichen.

Zu den Zielen von War Child gehören u.a.: Schutz der Kinder in Konfliktgebieten vor Gewalt, Ausbeutung und Missbrauch. Zugang zu Bildung und Fähigkeiten zu schaffen, die Kindern helfen, ihre Zukunft zu gestalten. Traumatisierten Kindern und Jugendlichen zu helfen, mit den psychischen und emotionalen Auswirkungen des Krieges umzugehen.