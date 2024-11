The Cure kündigen neue Troxy-Überraschungen an

Das Record-Release-Konzert von The Cure im Londoner Troxy ist noch immer ein großes Thema in den Cure-Netzwerken, wo das Comeback-Konzert von Robert Smith und Kollegen in den höchsten Tönen gelobt wird. Das 14. Studioalbum der Band, „Songs of a Lost World“, erklimmt zum Jahresende derweil etliche Kritiker-Bestenlisten (Reviews der London-Gigs als auch der neuen Platte lesen Sie hier).

In den sozialen Medien haben The Cure derweil am Freitag (29. November) eine neue Meldung rausgerückt: „Thank you again to everyone for helping make the Troxy London night so special – in the room and around the world. A Fragile Thing

(Live Troxy London MMXXIV) (Audio mix by RS) is out now everywhere, accompanied by a simple RS DMC remix,

the radio edit, and the album version. More exciting Troxy news this Sunday!“

„Noch einmal vielen Dank an alle, die dazu beigetragen haben, dass die Nacht im Troxy London so besonders war – im Saal und auf der ganzen Welt. „A Fragile Thing“ (Live Troxy London MMXXIV) (Audio-Mix von RS) ist jetzt überall erhältlich, begleitet von einem einfachen RS-DMC-Remix, dem Radio-Edit und der Album-Version. Mehr aufregende Troxy-News diesen Sonntag!“

Robert Smith kündigt also nicht nur die „Songs of a Lost World“-Single in neuer Bearbeitung an, zusätzlich als Live-Version (die man auch schon hören kann), sondern auch weitere Neuigkeiten, die dem Konzertabend entspringen. Fans spekulieren nun – was darf man erwarten?

Die meisten Follower gehen davon aus, dass der 31-Song-starke Liederabend als Datenträger erscheint. Ob als Live-Album oder gar als Blu-ray. Was wiederum ein wenig redundant wäre, da man das gesamte Konzert auf YouTube sehen kann. The Cure stellten am 01. November im Londoner Osten nicht nur die acht neuen Stücke von „Songs of a Lost World“ vor, sondern auch etliche Hits („Just Like Heaven“, „Boys Don’t Cry“, „Close To Me“) sowie einen „Seventeen Seconds“-Block, bestehend aus „At Night“, „M“, „Play For Today“, „Secrets“ und „A Forest“.

„Songs of a Lost World“ entwickelt sich zum erfolgreichsten Album der Band seit „Wish“ von 1992 und steht in einigen Ranglisten auf Platz eins.