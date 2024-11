The Cure: Endlich gibt es einen „Songs of a Lost World“-Song als Maxi-Single – und in Neufassung

Viele Erfolgsmeldungen zurzeit für The Cure. Das neue Album „Songs of a Lost World“ erklimmt die weltweiten Charts, steht in Deutschland und im Vereinigten Königreich auf Platz eins der Ranglisten, und in den USA auf einem spektakulären Platz vier.

Das Album ist in zig Versionen erhältlich, darunter als „Bio-Vinyl“ sowie als Instrumentalfassung. Auch zwei Singles wurden bereits ausgekoppelt, „Alone“ sowie „A Fragile Thing“. Und von „A Fragile Thing“ gibt es nun auch eine haptische Version im Handel – eine Maxi-Single. In heutiger Zeit noch seltener als die Seven-Inch.

Abzuspielen ist „A Fragile Thing“ mit 33RPM und erscheint am 22. November 2024 als 12-Zoll-Scheibe. Limitiert auf vier Stück pro Kunde. Hervorzuheben ist die Tatsache, dass Robert Smith sowohl für die A-, als auch die B-Seite eine Neufassung von „A Fragile Thing“ vorgenommen hat. Seite A schmückt „A Fragile Thing (RS24 Mix)“ und Seite B „A Fragile Thing (RS24 Remix)“. Hier gibt es die Maxi.

Nach Chartsturm: The Cure senden emotionale Botschaft an Fans

The Cure haben sich in ihren sozialen Netzwerken für den Support für ihr neues Studioalbum „Songs of a Lost World“ bedankt.

The Cure auf X:

„Es ist enorm ermutigend und herzerwärmend, so eine wunderbare Reaktion auf die Veröffentlichung von Songs of a Lost World zu erleben – an alle, die es gekauft, angehört, geliebt und über die Jahre an uns geglaubt haben – danke – x“. Demnach wären Cure sich nicht so sicher über die andauernde Liebe ihrer Fans gewesen. Auf dem dazugehörigen Foto schaut Robert Smith etwas verlegen in die Kamera. Aber was hält er da in der Hand?

Cure-Erfolg in Deutschland

Es ist nicht so, dass The Cure in den Charts hierzulande keine großen Chancen auf eine Krönung gehabt hätten. Die Diskografie der 1976 gegründeten britischen Band zeigt einige Top-5-Erfolge in den deutschen Ranglisten auf.

Mit „Kiss Me Kiss Me Kiss Me“ gelangten sie 1987 auf Platz 4. „Disintegration“ kletterte 1989 gar auf die Zwei. Mit „Wish“, ihrem international meistverkauften Album, fielen sie 1992 auf die Vier zurück. „Bloodflowers“ gelangte im Jahr 2000 auf Platz 5, und selbst das ungeliebte „The Cure“-Album schaffte es 2004 auf die Drei. Smith mag diese Platte überhaupt nicht.

Premiere für The Cure

Nun debütierten Robert Smith und Kollegen zum ersten Mal in der bald 50-jährigen Geschichte der Band auf Platz eins der deutschen Charts, wie „Musikwoche“ meldet.