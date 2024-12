Alle Infos zur neuen Stefan-Raab-Show zusammen mit Bully

„Stefan und Bully gegen irgendson Schnulli“ heißt das neue RTL-Format, das am 21. Dezember zur besten Sendezeit im Free-TV anläuft.

Im Gegensatz zu Raabs TV-Quiz „Du gewinnst hier nicht die Million“, das ab der zweiten Ausstrahlungswoche schon große Einbußen in der Zuschauerreichweite verzeichnet hatte, setzt die neue Show nicht auf den 58-Jährigen allein. Sondern auf ein Showmaster-Duo.

Der Mann an Raabs Seite

Bevor sich Stefan Raab mit seinem insgesamt dritten Boxkampf gegen Profi Regina Halmich zurück ins Show-Business verlor, war der Hype in den sozialen Medien um die Rückkehr des Musikers und Moderators längst angesprungen. In mehreren Kurzvideos machte Raab damals eine große Geheimniskrämerei um sein Comeback. In einem dieser Clips konnte man dabei schon den Mann sehen, der ihn bei dem jetzt von RTL angekündigten TV-Format unter die Arme greifen soll. Dort spielte er in einem Sketch den Schönheitschirurgen Dr. Lamborghini, der den künstlich aufgeplusterten Stefan Raab aus seinem Fat-Suit befreite. Die Rede ist von Michael „Bully“ Herbig.

Darum geht es

Der Cameo-Auftritt war bei weitem nicht das erste Mal, dass Stefan Raab und Michael „Bully“ Herbig gemeinsame Sache machten: Schon an der Produktion des Films „(T)Raumschiff Surprise – Periode 1“ (2004) hatten die Freunde zusammengearbeitet. Im Live-TV allerdings: Eine Neuheit. RTL sagte zur Rolle der beiden Gastgeber: „Sie treten gegen den Kandidaten an, der es zu Anfang der Show schafft, drei andere Mitbewerber zu besiegen.“ Dabei ist „irgendson Schnulli“ wohl ein:e Kandidat:in aus der allgemeinen Bevölkerung mit Ambitionen, „Stefan und Bully“ in verschiedenen Spielen zu besiegen. „Ihre Gegner sind Handwerker, Ärzte, Studenten, Lehrer oder Juristen – jeder hat die Chance, sich zu bewerben“, so RTL.

„Absolutes Dreamteam“

Moderieren müssen die beiden Endgegner dabei aber nicht auch noch. Als Spielleiter verpflichtete RTL Raabs ehemaligen Praktikanten Elton. Für die Live-Kommentare sorgt Sportmoderator Frank Buschmann. Inga Leschek, Chef Content Officer bei RTL, sagte über die neue Konstellation auf den Münchener Medientagen im Oktober: „Wir sind stolz darauf, dass dieses absolute Dreamteam jetzt gemeinsame Sache bei RTL macht, und können es kaum abwarten, damit unser Publikum zu begeistern.“

Termine und Sendezeiten

Am Samstag, den 21. Dezember, geht es zur Prime Time um 20.15 Uhr auf RTL los. Im Stream ist die Show auf RTL+ zu sehen. Wie oft es die neue Sendung nach der Premiere geben soll, ist nicht bekannt. Für das erste Quartal 2025 sollen allerdings mehrere Stefan-Raab-Abende auf RTL geplant sein.