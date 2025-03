Kanye West: Neues Album, neues Shit-Posting: „Bully“

The Jesus and Mary Chain: Die Fucked-Up-Fans der Eagles

Inmitten einer weiteren Flut von Shitstorms und antisemitischen Tweets veröffentlicht Kanye West sein neues Album Bully.

Kanye West bietet drei Versionen an. Eine „Screening-Version“, eine „Post-Hype-Version“ und eine „Post-Post-Hype-Version“. Jede in Form eines 30-minütigen Kurzfilms, bei dem Kanye West Regie führte, Hype Williams den Schnitt übernahm. Und sein Sohn Saint West die Hauptrolle spielte.

Die Filme, in denen Saint in einem Wrestling-Ring gegen Kämpfer von New Japan Pro-Wrestling antritt, werden von Wests neuem Album untermalt. Kanye gab zuvor bekannt, dass der Titel Bully von Saint inspiriert wurde. Der zugab, in der Schule einen Jungen getreten zu haben, den er für schwach hielt, wie Variety berichtet .

„Jüdische Plattenfirmen behandeln Künstler wie Prostituierte“

Es ist unklar, ob Bully – das, wie bei Ye üblich, unvollendet erscheint und wahrscheinlich unzählige Iterationen durchlaufen wird, bevor der Rapper zum nächsten Projekt übergeht (wie das angeblich fertiggestellte Donda 2) – nur in seiner Kurzfilmform existieren wird. Nachdem er Links zu den Filmen in den sozialen Medien geteilt hatte, erklärte er, dass er Bully nicht auf Streaming-Diensten veröffentlichen wolle. „Weil Streams gefälscht sind und die französischen und jüdischen Plattenfirmen Künstler wie Prostituierte behandeln“.