Amanda Shires live in Deutschland: Hamburg und Berlin 2026

Amanda Shires kommt im Rahmen ihrer „Streetlights and Stars – European Tour 2026“ nach Deutschland. ROLLING STONE präsentiert die Konzerte – alle Infos zu Tickets, Locations und Terminen gibt es hier.

Singer-Songwriterin mit eigener Handschrift

Im Juni 2026 tritt die US-amerikanische Singer-Songwriterin und Violinistin für zwei Termine in Deutschland auf. Shires ist seit den frühen 2000er-Jahren als Solokünstlerin aktiv. Zuvor hat sie in der Band The Highwomen mit Brandi Carlile, Maren Morris und Natalie Hemby musiziert, war Mitglied von Jason Isbell & the 400 Unit, und ist im Duo mit Rod Picott aufgetreten.

Sie verbindet Folk-, Americana– und Country-Elemente zu einem eigenständigen Stil, der persönliche Themen wie Verlust, Selbstfindung und Alltagsreflexion behandelt. Ihre Lieder zeichnen sich durch präzise Arrangements und den Einsatz ihrer Geige aus, die oft als zentrales Instrument fungiert.

Ihr aktuelles Album „Nobody’s Girl“ erschien im September 2025 und wurde zusammen mit Produzent Lawrence Rothman aufgenommen. Zuvor veröffentlichte sie acht Soloalben, die jeweils unterschiedliche Facetten ihres Stils zeigen – von minimalistischer Folk-Produktion bis zu stärker elektronisch geprägten Sounds.

Hier spielt Amanda Shires:

11.06. 2026 Hamburg, Knust

17.06. 2026 Berlin, BiNuu

Der Ticketverkauf beginnt am 20. Februar 2026 ab 9 Uhr über die offiziellen Vorverkaufsstellen und Online-Plattformen.