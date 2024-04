Die Schauspielerin Amber Heard feierte diese Woche ihren 38. Geburtstag. Am Montag (22. April) vor acht Jahren wurde sie von Ex-Mann Johnny Depp beschuldigt, eine böse Überraschung in seinem Haus in Downtown L.A. hinterlassen zu haben.

Im Dezember 2022 endete der monatelange Rechtsstreit zwischen Amber Heard und Johnny Depp, nachdem Heard zustimmte, im Zuge eines Vergleichs eine Million US-Dollar an den Schauspieler zu bezahlen. Seitdem lebt sie gemeinsam mit ihrer Tochter in Europa, weit weg von Ex-Mann Johnny Depp.

Unschöne Erinnerung zum Geburtstag

Zu ihrem 38. Geburtstag am Dienstag wird sie jedoch zwangsläufig an ihn erinnert, denn vor genau acht Jahren, an diesem Tag unterstellte Depp ihr, Fäkalien in seinem Bett hinterlassen zu haben.

Seine Haushälterin habe ihn damals angerufen und ihm mitgeteilt, dass Kot-Spuren auf seinen Bettbezügen seien. Depps erster Gedanke war wohl, dass die nur von Amber Heard stammen können. Sie sei sauer gewesen, dass er nicht zu ihrer Geburtstagsfeier gekommen war und hätte so bizarr Rache an ihm genommen.

Heard stritt die Anschuldigung ab und erklärte, dass es die Hunde gewesen sein müssen. Der Vorfall ist eine der ersten Unstimmigkeiten im jahrelangen Rosenkrieg der beiden und wurde deshalb auch 2022 vor Gericht ausdiskutiert – ohne Ergebnis.

Amber scheint die Vergangenheit inzwischen hinter sich gelassen zu haben. Auf ihrem Geburtstags-Post auf Instagram zeigt sie sich lächelnd in die Ferne blickend mit einem Glas Weißwein in der Hand. Dazu schreibt sie: „Champagne kind of birthday 💕“.

Ambers Geburtstags-Post auf Instagram

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Seit dem Prozess

In dem Horror-Film „The Fire“ verkörperte sie Anfang des Jahres eine amerikanische Psychiaterin, die zu einer Farm in Kolumbien reist.

Für Ex-Mann Johnny Depp bleiben die Hollywood-Produktionen seit Jahren aus. Zuletzt musste er seine Rolle als Grindelwald in „Phantastische Tierwesen“ niederlegen, nachdem er seine Verleumdungsklage gegen „The Sun“ verloren hat. Auch im neuen „Fluch der Karibik“-Reboot soll der Schauspieler nicht zu sehen sein. Aktuell befindet er sich in Italien, wo er als Produzent einen Film über den Zeichner und Maler Amedeo Modigliani dreht.