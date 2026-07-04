Weißes Haus reagiert auf Taylor Swifts Hochzeit mit Trump-Meme

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Donald Trump war zwar nicht zur Hochzeit von Taylor Swift und Travis Kelce eingeladen, schaffte es aber dennoch, sich in die Feierlichkeiten einzuklinken – in Form eines Memes. Das Weiße Haus reagierte auf die Trauung des Paares auf Twitter und postete eine Abwandlung der Schilder, die am Freitagabend vor dem Madison Square Garden zu sehen waren, nachdem die beiden offiziell den Bund fürs Leben geschlossen hatten.

„IT’S HAPPENED!!!“ schrieb die Seite dazu, begleitet von dem Meme, das Schilder mit der Aufschrift „Trump Is Your President“ zeigte – anstelle von „JUST&T MARRIED.“

Die New Yorker Veranstaltungshalle, die die Hochzeit ausrichtete, erstrahlte unmittelbar nach Swifts und Kelces Jawort am Freitagabend in zahlreichen beleuchteten Zeichen. Kurz darauf verkündete das Paar seine Heirat in einer Pressemitteilung.

Trump und das Eras-Tour-Poster

Bereits früher am selben Tag hatte das Weiße Haus ein weiteres Meme mit Swift-Bezug geteilt: ein Poster im Stil der „Eras“-Tour, auf dem Trump zu sehen war – mit dem Untertitel „It’s been a long time coming…“

Trump pflegt seit Längerem eine Art Fehde mit Swift, auch wenn sie klug genug ist, sich nicht darauf einzulassen. Nachdem Swift 2024 Kamala Harris unterstützt hatte, reagierte Trump wutentbrannt und schrieb auf Truth Social: „I hate Taylor Swift.“ 2025 legte er nach: „Hat jemand bemerkt, dass sie seit meinem ‚I HATE TAYLOR SWIFT‘ nicht mehr ‚HOT‘ ist?“

Die Abneigung des Präsidenten gegenüber Swift reicht jedoch noch weiter zurück als in den jüngsten Wahlkampf. Vor den Midterm-Wahlen 2018 sprach Swift ihre Unterstützung für den demokratischen Senatskandidaten Phil Bredesen aus – gegen die Republikanerin Marsha Blackburn in Tennessee. Der damalige Präsident wurde vor dem Weißen Haus auf Swifts Haltung angesprochen.

Trumps alter Groll

„Ich bin sicher, Taylor Swift weiß gar nichts und kennt [Blackburn] überhaupt nicht“, sagte Trump und fügte hinzu: „Ich mag Taylors Musik jetzt etwa 25 Prozent weniger, okay?“