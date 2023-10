Wie konnte man „American Beauty“ 400 besseren Filmen vorziehen?

Es mag diejenigen überraschen, die es miterlebt haben, aber das Jahr 1999 wird heute von Filmexperten als eines der größten Jahre in der Geschichte Hollywoods angesehen.

Es ist das Jahr, das uns „Fight Club“, „Magnolia“, „Matrix“, „Election“, „Alles Routine“, „South Park: Bigger, Longer & Uncut“, „The Blair Witch Project“, „Boys Don’t Cry“, „The Sixth Sense“, „The Virgin Suicides“, „Galaxy Quest“, „Being John Malkovitch“, „Der talentierte Mr. Ripley“ und viele, viele andere Klassiker brachte, die man gar nicht alle aufzählen könnte. (Lesen Sie dafür Brian Rafterys Buch „Best. Film. Year. Ever: How 1999 Blew Up the Big Screen“, um mehr darüber zu erfahren).

Als die Academy Awards den besten Film des Jahrgangs auszeichneten, fiel die Wahl auf „American Beauty“. Das schien damals ein sehr tiefgründiges Filmwerk zu sein, aber sehen Sie es sich noch einmal an. Es dreht sich um Kevin Spacey, der verzweifelt versucht, mit der besten Freundin seiner Teenager-Tochter Sex zu haben. Wir sollen glauben, dass hinter einer im Wind wehenden Plastiktüte eine tiefe Bedeutung steckt. Es gibt eine ganze Schwulenpanik-Verschwörung mit dem bösen Kerl von nebenan.

Es ist schwer, auch nur fünf Minuten zu überstehen, ohne zu erschaudern. Die Verleihung des Preises für den besten Film in einem bestimmten Jahr erscheint heute eh etwas seltsam, aber es ist noch seltsamer, wenn man sich die Möglichkeiten ansieht, die der Academy damals zur Verfügung standen.

