„Little Girl Blue“, der erste Langspieler von Nina Simone, kann ab sofort in neuer Qualität gestreamt werden. Am 13. August gibt es das Debüt der Sängerin auch auf Vinyl und CD.

Nina Simones Debütalbum „Little Girl Blue“, das zuerst im Februar 1959 veröffentlicht wurde, erscheint nun als neue remasterte Version. Ab sofort kann kann die Neuauflage auf Streaming-Plattformen gehört werden. Am 13. August erscheint die Platte zudem als CD und Vinyl. Von Auftritten in New Yorker Nachtclubs zum Debütalbum Die Platte entstand, als Nina Simone 24 Jahre alt war und sich gerade einen Ruf als Pianistin und Sängerin in den New Yorker Nachtclubs gemacht hatte. Das Label Betlehem Records bot der Künstlerin einen Vertrag an, der sowohl ein zweites Album als auch eine große künstlerische Selbstbestimmung für ihr erstes Werk in…